全聯衝刺外送 加碼優惠催買氣

超商龍頭全聯外送服務甫上線兩周，就推出加碼活動開催！22日宣布為擴大消費者體驗，PXGo!小時達推出限時優惠活動，即日起至2/4為期兩周，單筆消費滿399元就免運費，比原本的699元免運門檻大幅降低，可望吸引更多消費者使用；同時，使用PX Pay支付不限金額還可再享10％等值福利點回饋，全力衝刺外送業績。

全聯今年1/8同時上線兩大外送服務，一是上架Uber Eats外送平台，二是攜手全球快遞推出PXGo!小時達外送，主打高達2,000支商品可外送、售價與店內同步，且最快30分鐘到1小時內送達。全聯總經理蔡篤昌透露，導入外送服務後已成功帶動單店業績成長6％，尤其以往大家認為外送不易操作的「生鮮」結構，加上日配的冷藏冷凍品，合計在全聯外送商品結構中高占約60％。

從全聯最新統計的外送十大排行榜可看出，以PXGo!小時達來說，外送前十大暢銷品就有九項是生鮮，排名依序是有機金針菇、好菇道鴻喜菇、玉米筍、豬梅花火鍋薄切肉片、產銷履歷青江菜、產銷履歷菠菜、甘藍、產銷履歷小白菜、結球白菜、桂冠蛋餃。

全聯統計也發現，PXGo!小時達上線以來，消費者選擇「宅配到府」的訂單數占比逾98％（選擇「到店取貨」僅約2％），其中，下午4～6點是下單高峰，顯示顧客對晚餐食材外送的「方便性」需求度高，也因近期天冷吃鍋需求提高，帶動蔬果魚肉、冷藏冷凍食品、蛋品、調味品等品類銷售。

瞄準這股外送商機，全聯再加碼促銷，除了原有優惠活動不變，包括使用PX Pay支付不限金額回饋10％福利點，還有消費滿699元即可加1元加購指定品牌衛生紙，對全聯主力婆媽客群的吸引力高，即日起再推出單筆消費滿399元就免運，可望再吸引更多客群。