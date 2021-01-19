台彩春節加碼8.6億 大樂透加發百萬大紅包

台灣彩券公司19日宣布今（110）年春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣8.6億元，創近4年新高。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，為了迎接即將到來的金牛年，特別推出近4年最高的春節加碼獎金8.6億元，最受歡迎的「大樂透」自2月9日至2月21日連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，總加碼金額3.6億元，若2月9日到2月13日360組「春節大紅包」獎項尚未全部送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月26日為止。

蔡國基指出，從106年「大樂透」春節加碼採用加開一組「春節大紅包」獎號的方式深獲民眾喜愛，統計至109年春節加碼期間共有2,292位的春節大紅包中獎人，其中13.7％的幸運兒是以包牌方式購買，開出的投注站也遍布全國，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自2月1日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1至6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。頭獎2億元起跳的「威力彩」採機動加碼，2月1日至4月1日若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

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