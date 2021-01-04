2021開工日 星巴克等咖啡買1送1來囉

元旦3天連假即將結束，星期一是開工日，為免上班族心情blue，便利商店、咖啡專賣店紛紛祭出小確幸優惠活動，包括星巴克、伯朗咖啡買一送一、萊爾富買五送五，讓大家重返職場正能量滿滿，工作幹勁十足。

伯朗咖啡

門市推出「1月分享日」，在開工日加碼買一送一，不同門市提供日期不同，包括1月4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日、31日，建議民眾可先上網或致電查詢。

買一送一優惠是以原價購買飲品任一杯，就送飲品任一杯，飲品不限品項、容量，結帳時以價高者計算。

cama咖啡

今年度和VISA金融卡合作，只要下載官方App，並且在cama pay綁定台灣發行的VISA金融卡，日後只要支付購買大杯黑咖啡兩杯，即可享第二杯六折優惠，每月限量3千組。

活動將一路持續至今年12月31日，每位卡友每日限購買1組，且不可寄杯，部分門市不提供cama pay支付服務。

星巴克

星巴克與企業合作，在周一開工日，統一精工會員至加油站消費，即可獲得星巴克「大杯(含以上)美式咖啡或巧克力可可碎片星冰樂好友分享優惠」乙次(小白單)。

此活動自/1/4起持續至2/22，每周一固定發送，1/4~2/28每日兌換至20:00。

康是美金卡會員即起至1/31到門市消費，即起至2/14期間可兌換星巴克「大杯（含）以上美式咖啡、焦糖瑪奇朵好友分享優惠」優惠券1張（小白單），每位金卡會員每月至多獲得1次優惠。

另外，星巴克也針對CB-獨享禮遇JCB晶緻卡持卡人，推出好友分享優惠。1/4~1/31期間，持卡人透過專屬線上登錄系統，登錄成功並取得「星巴克買一送一優惠序號」後，至門市消費大杯那堤(冰/熱)市價$135，並使用與登錄相同的實體JCB卡結帳，即贈一杯大杯那堤(冰/熱)，飲料限當場一次領取。

萊爾富

開工日限定推出「Hi Café大杯咖啡同品項買5送5」，包含大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡，除了可揪人購買一次兌現，也可存於「Hi-Life VIP」APP或出紙本券，單一品項單筆結帳組數最高10組。

（中時新聞網 徐秀娥）