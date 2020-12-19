Disney+台灣官網上線 OTT市場再掀戰火

疫情帶動在家娛樂的宅經濟商機，OTT串流影音需求大爆發。迪士尼旗下串流影音服務Disney+已悄悄開設台灣官網，Netflix也擴大結盟本土業者，讓台灣OTT市場再掀波瀾。

資策會產業情報研究所（MIC）研究顯示，OTT持續衝擊傳統機上盒產業，美國消費者影音收視行為改變，OTT領導業者累積用戶接近總付費電視用戶數的50%，2大領導業者Netflix與Disney+皆逼近傳統電信、衛星、有線電視用戶的總和。

外傳Disney+將於2021年正式進軍台灣市場，日前繁體中文官網已在台上線，預告可看到迪士尼（Disney ）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理頻道（National Geographic）等5大內容，但並未公布正式上線時間及收費方式。

雖然疫情衝擊迪士尼集團的電影及主題樂園事業，但Disney+付費訂閱人數成長快速，2020年會計年度第4 季增加1320萬人，總數達7370萬人；原本迪士尼設定2024年達到6000萬到9000萬人訂閱的目標，已提前4年達成。

Netflix節目今年在台灣也大受歡迎，根據Netflix 統計，台灣觀眾在1月至11月間的浪漫與奇幻類型節目瀏覽時數年增超過6倍，許多原創與獨家韓劇瀏覽時數成長5倍。

2019年1月中華電信宣布與Netflix結盟，期望藉由強強聯手，進一步推升MOD用戶數，Netflix也能打入機上盒市場。今年12月初中華電信擴大與Netflix合作搶攻宅經濟，申辦HiNet光世代指定速率可享Netflix第一年免費。

OTT協會理事長錢大衛認為，隨著電信暨網際網路的發展，2020年台灣正式進入5G元年，加上疫情關係宅經濟備受重視，線上影視音服務已成為人人必備的隨身娛樂。

不過，錢大衛也提到，目前盜版問題一直存在，造成台灣OTT產業每年超過新台幣283億元的損害，為了迎來台灣OTT產業的高速發展，除了防治盜版侵權問題外，必須積極發展自主的數位廣告生態圈，建立走向海外的國際OTT平台，將台灣優質文創及影視音的視聽著作推向國際，增大台灣在世界的能見度與話語權。