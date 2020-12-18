全民網購！蝦皮調查：逾71歲也線上血拼

蝦皮購物揭曉2020年度消費趨勢，透過分析站內消費族群、熱銷品類、關鍵字數據，洞察後疫情時代消費市場風向，期望協助品牌賣家為新年度做好準備。

根據蝦皮購物觀察，今年網購已成為全民生活習慣，全年齡段都有驚人成長，尤其去年已呈現上升趨勢的熟齡用戶，今年在疫情推動下順勢爆發，「55歲以上」中高齡用戶數激增近2倍，貢獻訂單數也有將近2倍上升的表現。

若細看中高齡用戶數據發現，以往難跟網購掛勾的71歲以上長者，紛紛踏出舒適圈，在今年加入線上血拼行列，複製在超市購買居家備品的模式，帶動該年齡段「居家生活」、「美食、伴手禮」品類買氣大突破，建議品牌賣家在思考新年度行銷模式的同時，也該把身為「網購新生代」的中高齡用戶納入考量。

蝦皮購物也發現，除了購買民生用品，許多71歲以上長者也會透過網購平台趕搭潮流，「手機與平板周邊」、「男女生衣著」名列熱銷品類前茅，連阿公阿嬤們也搭上席捲全球的「掌上型電玩」熱潮，帶動該年齡段的相關商品買氣增長近2倍。

綜觀全年，受益於宅經濟風氣，「居家生活」品類在防疫用品、居家清潔備品的驚人銷量下，訂單量成長幅度奪得全站之冠，「美食、伴手禮」品類緊追在後，兩者訂單量成長都有近2倍的佳績，自炊族轉往線上採購食材，網購「熟食、小吃」商品的買氣也有大幅提升。

而觀察線下採購日用品的主力族群，大規模往線上轉移，是帶動兩個品類高成長的主因，尤其是許多家庭中掌握採購決策權的「30-39歲女性」，貢獻的訂單數最多。

此外，疫情影響加速品牌數位轉型，網購平台商品種類也跟著快速成長，今年蝦皮購物商品種類平均成長3.5倍，與去年相比可說是飛躍性提升，其中「女性包包」、「女性衣著」、「女生配件」都有著4倍以上的成長，「男鞋」、「男生包包與配件」也有不錯表現，反應出網購族中愛漂亮的族群依然占大多數。

蝦皮購物統整全年度熱搜排行榜，今年「口罩」成為每日必需品，消費者需求居高不下，關鍵字搜尋量衝破500萬，盤據熱搜榜第一名。

然而，將目光轉向全年度商品銷售排行榜，除「口罩」需求強勁、以外，「螢幕保護貼」的銷售數字卻緊追在後、差距極小，推測可能原因為今年各3C品牌積極推出新機，如Apple也破天荒於一年發表兩款新系列iPhone，大量的換機需求也帶動螢幕保護貼的需求量水漲船高。? 此外「行動享樂」風氣也從去年持續燒到今年，「走到哪玩到哪」、「支援雲端社交」的娛樂模式當道，也在蝦皮直播成效獲得驗證，消費者對於「娛樂購物」的接受度來到新高，帶動蝦皮直播「直播帶貨」訂單量4.5倍成長。