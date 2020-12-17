購物旺季到 3家電商詐騙案被刑事局盯上

疫情出現蔓延趨勢，加上雙11開始一直延續到聖誕假期、農曆年關的購物旺季，愈來愈多民眾使用網路方式購物，詐騙集團也愈來愈活躍，甚至引來了刑事警察局的注意。刑事局表示，雙11購物節後出現巨量網購訂單，詐騙集團開始假冒電商業者名義進行詐騙，根據近期統計，詐騙集團最喜歡冒用的電商業者，包括「金石堂網路書店」、「ADAM亞果元素」及「486團購網」等。

由於詐騙事件出現增加的跡象，刑事局除提醒這些被冒充的業者，加強資安防護之外，也開始彙整因個資外洩需負損害賠償責任的判決案例。換句話說，業者不只是要落實資安防護，也要依個人資料保護法規定，主動告知消費者個資出現外洩情形，提醒民眾慎防詐騙。

刑事局強調，詐騙手法多假冒該公司客服人員致電消費民眾，告知因電腦設定錯誤等理由，要求前往操作ATM解除設定，實際上是將帳戶的錢匯款給詐騙集團。

至於所使用的話術，包括消費者日前購物時「訂單錯誤」、「誤升級高級會員」、「重複訂單」、「遭駭客入侵」、「誤設批發商」或「消費者網路下單過程錯誤」等說法，刑事局提醒民眾要特別注意。

據刑事局的分析，詐騙集團發現消費者上鉤後，就要求操作「ATM」、「購買遊戲點數」或「網路匯款」等方式進行解除，再轉由銀行人員來電增加可信度，讓被害人依照指示進行，不知不覺中將錢匯出去。

詐騙集團使用話術期的確不斷翻新，但刑事局表示，不論千變萬變，都會要求民眾操作「ATM」、「網路銀行」，輸入指定密碼來解除解除設定或關閉權限等話術設定(密碼為詐騙集團的銀行帳號)；或「購買遊戲點數」方式，並將遊戲點數密碼告知詐騙集團，造成民眾財產損失。

至於民眾，如果接到來電顯示開頭帶「+」、「+2」、「+886」等號碼，且內容提及上述關鍵字時，最直接的方法就是立即掛斷，通報165反詐騙諮詢專線，絕對不要依對方指示操作，以免遭詐損失財物。