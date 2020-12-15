全聯2021停止報電話累積點數 婆媽崩潰

全聯福利中心主打社區消費市場，每日眾多商品都祭出優惠，深受婆媽、主婦們喜愛。不過全聯即將在2021年1月1日起取消會員「報電話」的服務，改由「PXPay」來集點，讓許多人大感不便。不過內行就指出，全聯取消報電話服務的關鍵原因，其實是為了保護消費者的個資，不得不這樣做。

日前網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上討論道，全聯即將在明年1月1日起停止民眾報電話累積點數服務，未來必須自手機下載全聯APP「PXPay」才能累積福利點。讓網友紛紛哀嚎表示「以後去全聯購物要充電到可以刷app結帳的電量」、「報電話很方便呀，幹麻取消這種方式」、「報電話取消的話，我想我阿嬤會崩潰」、「這機制根本強迫使用PX pay、或者一人一實體卡」。

網友指出，少了報電話集點，其實有種欺負家裡老人的味道，有些長輩根本沒有智慧型手機，要學會用APP本身也有難度。也有民眾表示，這樣想要「一戶多用」，利用家庭集點的話，只能靠實體卡了。

不過，內行就解釋說，全聯取消報電話服務，其實就是為了保護客人的個資，避免被有心人士利用而外流。例如近日才有一位女性民眾，因為在超商報電話集點，回家在臉書上收到陌生人士的騷擾訊息。

根據《NOWnews》報導，全聯公關表示，取消報電話除了能夠加快結帳速度，最重要的還是為了保護顧客的個資不外洩，才會採取此措施。

贊成APP集點的網友也說，「可以綁定會員、信用卡、發票載具，出門只需要帶手機，刷QR code直接支付、累積點數、發票，真的很方便」、「PX PAY綁信用卡+電子發票，免去朗誦電話的個資外洩疑慮，結帳超迅速，發票自動對獎超省事，科技趨勢挺好的」。

（中時新聞網 許立穎）