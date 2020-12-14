台灣高鐵聯名商品 賣萌展食力

台灣高鐵12月再度攜手日本著名插畫家卡娜赫拉，推出新一波聯名合作，讓P助與粉紅兔兔現身在點心麵、爆米花及台鹽海洋鹼性離子水三項商品，將在高鐵列車推車、車站內7-ELEVEN門市、自動販賣機及momo購物網販售，預期將帶動整體零售商品銷售業績成長40％，大秀聯名「食」力。

台灣高鐵近年除了運量穩步提升外，對非票箱收入也積極開拓財源，去年11月首次與日本知名插畫家「卡娜赫拉」合作，推出彩繪列車及造型玩偶等，吸引旅客目光，今年8月則是推出馬克杯、杯墊、野餐墊等第二波聯名商品，12月首日就再度宣布第三波合作，首次擴大至零食聯名商品，並攜手台鹽生技、統一超商等國內業者，搶賺萌商機。

台灣高鐵資深副總孫鴻文指出，台灣高鐵自去年跟卡娜赫拉的小動物合作以來，確實引起旅客高度喜愛，為延續熱度及話題，創造更多合作商機，因而決定再度推出聯名商品，且與前兩波大多為日常用品、文具等不同，此次是鎖定在瓶裝水、爆米花、點心麵等零食類商品，預期接觸客源會更為廣泛。

「台灣高鐵x卡娜赫拉」新一波聯名商品除了既有商務車廂旅客服務之外，也會獨家在高鐵列車內及車站的26間7-ELEVEN門市、自動販賣機等限量販售，零食部份除了在高鐵站內販售，旅客並可透過與momo購物網合作的T Shop購買。

孫鴻文表示，期望透過深受旅客及粉絲喜愛的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，持續發揮強大品牌力加乘效果，帶動商品熱銷，並加入更貼近旅客生活的零食飲品系列，再度提升消費者「心占率」。

值得一提的是，此次為台灣高鐵首度推出零食、冷飲類的聯名商品，食品類都將以台灣製造、在地生產為主，並通過食品安全檢驗把關，為旅客提供安心、高品質商品。

另外，台灣高鐵表示，以往高鐵會員兌換點數多以高鐵車票或高鐵假期的折扣為主，今年積極拓展點數兌換場域與商品類別，不僅方便兌換，也讓會員有更多選擇，可善加利用TGo點數。而本次聯名新品加入點數兌換行列，除了促銷自家商品，同時活化會員經營，運用點數經濟加強會員忠誠度與黏著度。