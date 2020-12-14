泰國蝦吃到飽 友人打死不吃 揭暗黑內幕

吃到飽餐廳因為菜色多樣、CP值高，是不少人的用餐首選，不過日前卻有一名女網友透露，和友人相偕去吃燒烤吃到飽，赫然發現朋友唯獨不吃泰國蝦，還驚吐背後原因，讓她相當錯愕，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，和愛吃海鮮的朋友相偕去吃燒烤吃到飽，店家外面還有一整缸的泰國蝦供客人享用，她樂得一口氣吃了2大盤泰國蝦，卻也納悶為何就讀海洋生物系的朋友一隻蝦都沒吃？

一問之下，對方竟然表示，「泰國蝦是蝦子裡的吳郭魚非常髒，而且這種蝦子很便宜，不然夜市也不會這麼常見，加上又是吃到飽餐廳給的蝦子不會有多好，有位親戚就是吃泰國蝦，結果嚴重過敏…」一番話嚇得原PO不知所措，驚呼「泰國蝦真有這麼不堪嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有位親戚，樣本數也才一…」、「海洋生物系…這種問題請問養殖系好嗎」、「超愛吃，管他健不健康」、「我覺得好好吃耶」、「釣蝦場沾鹽巴大隻烤的不錯」。

此外，也有人認為「是沒那麼不堪，但事實上我覺得泰國蝦並不好吃，泰國蝦本身味淡，沒有蝦味，和鴕鳥肉很像，只知道在吃蝦，卻沒有吃到蝦的那種海味，很多蝦都比泰國蝦好吃很多」、「除了明蝦真的大隻又Q甜，我還是最愛吃烤泰國蝦，也是大隻又有火烤的香味，但肉質就比較不Q。泰國蝦可以買那種一甕料理好的，其實不錯」。

文章來源：PTT/samil1069

（中時新聞網話題 李珮妘）