連吃超商便當100天 日男崩潰揭身體變化

現代人生活步調忙碌緊湊，做任何事都講求速度和效率，因此不少人的三餐都會選擇到便利商店解決，不過你知道連續吃100天超商便當，會發生什麼事嗎？日本一名男子就進行這項挑戰，沒想到不久後身體就出現了驚人的變化！

根據《まいどなニュース》報導，推特上一名日本網友「進撃のグルメ」平時就非常熱愛分享美食，但通常光顧的都是位於東京的餐廳，有很多外地人沒有辦法輕易前來享用，於是他便決定進行「連續100天吃超商便當」的企劃，讓不住在東京的網友也能享用到他推薦的美食。

當這項挑戰企劃剛開始的時候，他還可以用「好吃」、「分量很足夠」等詞來平靜、客觀地評價這些便當，但一路吃下來之後，他的身體卻開始出現意料之外的變化，包含：腸胃不適、身體散發異味、感到噁心等，健康狀況已經明顯惡化，再加上情緒也逐漸變得負面，越來越不喜歡吃東西，「我用這種方式了解到，為何吃多了垃圾食物會容易得到憂鬱症」。

挑戰慢慢成為了一種負擔和壓力，到了後期他甚至覺得每個便當的味道都差不多，或是肚子餓了也完全不想吃東西，雖然最後還是熬過這些痛苦，完成了挑戰，但他也直言：「一開始還以為這樣吃100天完全不是問題，但現在覺得根本不可能…」。

挑戰結果公布後引起了網友熱議，不少人也留言表示：「公司附近只有便利商店，完全是地獄」、「我男友也曾經長期吃超商便當，那時身上總有一股怪味」、「我上大學時也會靠超商便當解決三餐，結果四肢常常莫名發抖，很神奇的是，只要吃了父母煮的飯、改善生活品質就會康復！」。

還有專業的網友指出，超商便當為了拉長保存期限，都會調高脂肪和糖分的量，其他像是維他命和纖維質都很缺乏，吃太多就會營養失調，而身體會發臭也是因為攝取過多的脂肪造成。

文章來源：まいどなニュース

（中時新聞網話題 賈恩祺）

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