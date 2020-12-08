2歲孫狂吃生魚片下場慘 醫曝兩地雷族群

不少人喜歡吃生魚片品嚐海鮮的原味，不過生魚片屬於生食，對免疫力較差族群來說，很容易受潛藏的微生物感染。兒科醫師陳木榮表示，一對父母和阿嬤帶著未滿2歲的幼童前來求診，卻在現場狂吐，詢問才知道是家長放任小孩猛吃生魚片造成。

陳木榮在臉書「柚子醫師的育兒診療室」上分享，一對父母和阿嬤帶著下個月將滿2的幼童來看病，小朋友直接在門診現場吐得一蹋糊塗。陳木榮看診時詢問「最近有吃什麼比較奇特的食物嗎？」媽媽隨即雙手抱胸，直接翻白眼回問：「這個年紀可以吃生魚片嗎？」

原來，這一家人在當天中午參加喜宴，辦在一間很有名的海鮮餐廳，儘管媽媽認為孩子不應該吃太多生魚片，但阿嬤卻覺得餐廳最有名的就是生魚片，既然孫子喜歡吃，只要不沾芥末醬，「就盡量多吃點沒關係。」沒想到孫子竟真的猛吃生魚片，最後結局就是，吃完大人都沒事，孫子卻吐得一蹋糊塗，只好向醫師求助。

陳木榮引用美國食品藥物管理局FDA資料指出，懷孕的婦女跟小孩，屬於免疫系統比較弱的族群，容易被食物中的微生物感染。他強調，「有些別人可以吃的食物，這兩個族群就是不能吃，請務必讓孕婦跟小孩吃煮熟的食物。」

陳木榮最後提醒家長們，請不要給2歲以前的孩子吃生魚片，甚至如果把標準訂嚴格一點來看，為了身體著想，請不要讓5歲以前的孩子吃生魚片。

（中時新聞網 許立穎）