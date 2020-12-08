女自住用電比特斯拉還貴 網揭吃電怪獸

「一個人住電費一期都多少＞」一位女網友PO文求助表示，平時都用信用卡自動扣繳電費，近日查詢用電繳費記錄卻被10月的驚人電費嚇到。經過不斷抽絲剝繭，才發現跟家中平常用電習慣有關，其中有5項24小時不斷電的吃電怪獸恐就是原兇，眾人驚呼：比我特斯拉還貴！

該女網友於PTT「womentalk」板上表示，自己一人住30坪大樓，一直以來都用信用卡自動扣繳電費，沒想到心血來潮查詢繳費記錄後一看發現，光10月用電就花了3915元，竟比去年同期貴了一倍。

原PO指出，家中24小時不斷電的電器有一台大冰箱、一台冷凍櫃、冷氣、除濕機、空氣清淨機、掃地機、洗地機、吸塵器、洗衣機，以及三台小米攝影機。最近又購入一台滾筒洗衣機+烘衣機雙機，原PO說，「電視很少看，平常都在看手機」，推測是之前有上班的時候通常回家就睡覺，用電少，但沒想到現在沒上班，用電費竟這麼誇張。她詢問網友「一個人住的各位帳單都多少錢呢？」

貼文一出，不少網友也被原PO的驚人用電量嚇到，並列舉出家裡最耗電的電器通常是電熱水器、冷氣或是電熱爐。一位網友詢問「什麼電器是去年沒有的？大概就知道答案了」。讓原PO想到，有一個月因為貓咪生病，把牠們獨立關在另一個房間開24小時空氣清淨機、除濕機和冷氣。

對此，網友表示「定頻冷氣、電熱水器、烘衣機應該都是吃電怪獸」、「24小時空氣清靜機、除濕機、冷氣？聽起來就很貴」、「用電大戶，我開電動車都沒你高」、「我特斯拉每天吃我的電費，都沒你貴」。同時也建議原PO看看電費左下角的「本期同棟大樓平均用電度數xxx度」，參考鄰居用電後可能更準。

文章來源：一個人住電費一期都多少

（中時新聞網 許立穎）