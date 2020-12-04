萊豬標示產地 陳吉仲：國產豬賣更好

政府擬於明年開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛，在野黨近來不斷要求政府應標示肉品及食品有無萊劑。農委會主委陳吉仲今（4）日在立法院備詢時重申，開放萊豬只要清楚標示產地，反而會讓國產豬賣更好。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢，邀請行政院長蘇貞昌及各部會官員備詢。

由於70餘家進口豬肉商昨天齊聚發表聲明，強調不進口含萊劑美豬，民進黨立委蔡易餘今天質詢時詢問陳吉仲如何看待進口商的選擇。

陳吉仲表示，進口商是按照市場需要來進口，開放萊豬只要清楚標示來源國，反而會讓國產豬賣更好。

陳吉仲表示，站在產業界角度，標示產地來源國，反而會讓消費者都選擇國產豬；如果標示各式各樣的飼料添加物、農藥等，反而更不符合食品安全要求，太多標示，消費者可能會看不懂。

蔡易餘也追問，如果台灣未來要觸及雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定 (FTA)，或要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣的稻農可能受到衝擊。

陳吉仲說，未來若參加各種自由貿易協定或組織，台灣要提早因應對農業部門衝擊；至於稻米，日本參加CPTPP時，稻米被列為敏感性產品而沒有開放，因此未來如果談判，稻米也不會受影響。

此外，由於蘇貞昌昨天前往探視蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，蔡易餘也趁質詢時當面向蘇貞昌致謝。

蔡易餘也打趣說，蘇貞昌這幾次走訪嘉義，都去到他的選區，沒去另一位嘉義縣立委陳明文的選區，這樣陳明文會吃醋。蘇貞昌則允諾，會再去陳明文的選區走動。

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