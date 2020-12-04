台鐵路線中斷 2萬人受影響

台鐵猴硐=瑞芳路線間邊坡今日上午因豪雨導致走山，路線雙線不通，預估要4天後才能搶通。根據台鐵統計，至晚間11時止，共影響170列次、旅客人數約1萬9500人。有客運業者指出，今（4）日加班車可能就要增加250班，比連假還要多。

首都客運總經理李建文說，平常北宜每天開約500班，連假約700班，今可能開到750班次。根據公路總局統計，大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運，針對北宜線、北花線機動加開班次疏運，截至今晚7時，已加開268班次，疏運9276人。

台鐵預估，12月8日清晨5時才能恢復單線雙向通車，修復前的行駛計畫，對號列車部分樹林=宜蘭間停駛；宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐，另支線平溪線、深澳線停駛。

經空拍監測確認，該路段土石是山坡滑動崩塌所導致，坍塌土石約3800立方公尺。台鐵預估，清運搶修作業初估要3天，電車線與軌道路線搶修復要再1天，返東部幹線的車班，要4天後才能恢復。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。（中時）

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