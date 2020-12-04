逛全聯驚見銅板價雞腿 內行曝：不敢買

全聯福利中心是許多家庭主婦、主夫經常光顧的生鮮賣場，不僅店內商品物美價廉，更會不定時推出限定優惠，吸引許多喜歡搶便宜的消費者。近日一位民眾在賣場內發現，生鮮雞腿肉折扣超大，換算下來一隻腿只要7元左右，直呼價格有點嚇人。不過網友因「2關鍵」坦言：不敢買！

一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享，逛賣場時發現生鮮區的「雞棒腿肉」特價，1包5入的棒棒腿原價59元，打完折只要36元，平均一隻只要7元，直呼「有點嚇人的價格…5隻雞腿只要36元」。

文章曝光，網友對這優惠卻不買單，並直指「2原因」不敢買。網友指出，折扣的生鮮食品，通常是到當天過期，除非買回去馬上煮，不然就得丟掉。眼尖網友也發現，商品是美國雞，內行人透露「美雞腥味重、不好吃」，買過一次就不會再買。

網友紛紛表示「美國雞？謝謝你先買」、「這個超級臭，雞腥味超重」、「進口的雞腿一直都比較便宜啦，因為到期日是今天所以比較便宜」。而網友猜測，腥味可能是來自解凍肉的味道。

不過也不是完全不能買，網友建議若真的要買，較適合拿來做重口味的料理，不建議煮湯，「買回來可以先醃製，炸、滷、紅燒，或做蒜頭雞湯都可以」、「只要調味調得好，用米酒或薑去腥，其實可以買。我都拿來做三杯或糖醋、酥炸」、「有點味道不適合做湯，只有重口味料理可以」。

文章來源：我愛全聯-好物老實説

（中時新聞網 許立穎）