搶攻億元年菜商機 台菸酒祭早鳥優惠加入戰局

年菜預購戰場已開打！

近年來知名飯店、食品業與超商都推出年菜預購，戰況激烈，台菸酒公司今年不落人後，推出預購春節年菜24道品項、三大優惠套餐，其中以紅麴香腸、紅麴豬腳、紹興小山羊羊肉爐最受歡迎，年菜預購訂單金額上看1億元，預購期間到12月15日止，台菸酒呼籲消費者手刀下單，過個輕鬆好年。

台菸酒今年強勢行銷酒香年菜，不論是四道或八道團圓菜全部包辦。招牌年菜包括超夯人氣的酒香紅麴香腸、紅麴豬腳、台酒紹興小山羊羊肉爐等，今年更推出酒香梅干扣肉、純米燒酒雞、酒香麻油猴頭菇、五加皮黑蒜烏骨雞、紹興鮑魚佛跳牆、紹興麻辣牛肉鍋，及海味街酒香土魠魚炊粉等新品，都是今年主打的新菜色。

台菸酒主管強調，今年台菸酒年菜不僅有早鳥優惠價、最低77折起，且還可抽大同氣炸烤箱，只要在12月中旬以前預購，消費者即可在明年1月20日到2月2日拿到年菜，可有效避免年節物流塞車情況。

此外，為滿足不同消費族群需求，台菸酒也在年菜預購推出適合不同家庭的三套超值限量優惠團圓餐，消費者在每一套餐中，一次就能吃到精選商品及年度新品，包括適合6～8人的「台酒年年發團圓餐」（八道菜）預購價3,980元、4～6人的「台酒六福旺團圓餐」（六道菜）預購價2,800元、3～4人的「台酒四小福團圓餐」（四道菜）預購價2,000元。

台菸酒指出，今年年菜預購採「全員銷售」、「自有通路」等兩大策略，讓員工充當業務員、積極推廣年菜。而台菸酒年菜僅限在自家電商網站、實體營銷中心販售，主要就是為掌控成本，若要上架到超商或量販店通路、通路成本相當高，勢必會反映在售價上，為提供高CP值、又有國營企業保證品質的年菜，暫不考慮與其他通路合作。

由於台菸酒本業強項在酒品，以酒香入菜可發揮酒類特性、幫菜餚提味。台菸酒強調，其年菜都是依不同酒類特性因應食材，像是羊肉爐是以台菸酒的紹興酒入味，以做出市場區隔性，且台菸酒年菜全部經過SGS國家檢驗，幫助消費者把關年菜食安問題。

台菸酒近十年來參與年菜戰場，銷售業績自4千萬元成長至今已達上億元規模，每年銷售額年增率多在兩成以上。台菸酒指出，未來多角化策略下，年菜銷售仍會維持高成長率。