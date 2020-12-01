搶尾牙！5桌可開趴 飯店推「包棟式」春酒

疫情衝擊下，「微型尾牙」及衛生安全的用餐環境正夯，晶華酒店瞄準尾牙春酒商機，整合旗下餐飲資源，選定位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」、以及位於新北市五股的「台北園外園」2大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，平日周間只要有5桌訂席，即可給予公司行號如同入住包棟式渡假別墅般的禮遇，企業可以獨自享有全部的宴飲空間，不用和其他客人分享使用公共區域，每桌的用餐人數也從12人調降至8人，起桌價6800元+10%起，讓賓客在歲末年終盡興地享用尾牙窗久。

疫情至今仍未平息，民眾對於出入人多的公共場合，或參加過度群聚的宴飲活動，仍有衛生安全方面的考量，而「故宮晶華」及「台北園外園」都是獨棟式的建築，沒有和其他商家或是公共設施共構，晶華提出的包棟式服務方案可以讓企業在經過定期消毒的空間、以及人員進出安全控管的環境下，全員安心地享用佳餚。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「包棟式服務的靈感其實是來自於和我們合作多次的各大國際精品品牌，為了讓品牌的貴客們擁有隱私和安全、也讓宴飲空間更有品牌的特色，精品會包下整棟建築物，從空間布置、菜色安排到出入通道管制都進行精密的管控與規劃，這樣的餐飲策展know how複製到企業的尾牙春酒活動當中，對於受邀與會的員工來說，除了是一種尊榮的象徵、更有保障健康安全的實質意義。」

「包棟式尾牙春酒專案」在台北園外園的每桌6800元起+10%，企業將可獨享千坪綠地及擁3大用餐區域、2層樓高的莊園會館，無論是進行草園星光BBQ、或是莊園風的別墅派對都有獨樹一格的尊榮感，即日起下訂，還另贈好運抽抽樂，獎品包括晶華豪華客房住宿1晚、迎賓雞尾酒會、以及童趣小餐車服務。而故宮晶華起桌價也是每桌6800元+10%，可使用的範圍包括3樓宴會廳、1、2樓客棧式的挑高用餐區，以及綠意盎然的古典戶外露臺區，即日起下訂也可享好運抽抽樂，獎品包括啤酒暢飲、免費住宿、多寶閣甜點等好康。

此外，晶華酒店另外還有「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式方案，以多元的專案變化與量身打造服務內容的彈性搶攻尾牙商機。

(中時 何書青)