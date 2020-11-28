防詐騙、被多收錢…訂房3大細節必留意！

受到新冠肺炎疫情影響，民眾的出國計畫泡湯，不少人紛紛轉向「報復性」國內旅遊，一解疫情關太久的苦悶，也讓國內飯店業漸漸熱絡起來。隨著訂房需求增加，一名飯店櫃台因看過太多旅客的各種突發狀況，於是發文提醒大家，有哪些訂房關鍵必須要小心，若稍不謹慎，恐怕遭詐騙又或被多收費等，出去玩還受一肚子氣。

這名連鎖飯店櫃台在Facebook粉專「靠北住宿2.0」上發文表示，在疫情期間無法出國的時候，看到國內旅遊的各種奇聞逸事，特地分享自己整理出的3大訂房細節，讓民眾可以多多留意。

細節1 上訂房平台要警覺，勿相信陌生來電

最近飯店平均一周會接到2～3通來電詢問，內容大致說自己接到電話，自己的訂單「因飯店人員的疏失，做成了12筆的訂單，需要信用卡詳細資料做取消。」

該飯店櫃台強調「不要相信他！」這是因為飯店方收到訂單時不會有旅客的信用卡資料，有時甚至連本名都不知道，也因此無法操作付款方式。

旅客會接到類似電話，主因在於某訂房平台資料外洩，才會有各種詐騙集團找上門。「這是詐騙、是詐騙、詐騙！！很重要所以說三次」

細節2 仔細看訂單，是否含早餐、一大床或兩小床

飯店接到訂單後，會依照訂單內容為旅客訂房，所以下訂時千萬要仔細看訂單內容，像是「含早餐」、「不含早餐（Room only)」、「雙人床房（king bed)」、「雙床房(twin beds)」等備註，不要進飯店後才發現不對，跟櫃台大吼大叫說自己要的是其他房型，或明明就沒訂到有早餐的房，卻在餐廳大吵大鬧，實在不好看。

細節3 若臨時取消，務必先告知飯店方

行程突然改變也是常發生的事情，提醒大家若臨時取消行程，沒辦法如期入住，「一定、一定、一定要讓飯店知道！」最好也順便告知訂房平台。

此外，取消後也要隨時留意自己的訂單有沒有被收費，不要被收了錢後自己又不知道，過一個月才來飯店哭鬧哀求，最後心不甘情不願的丟下一句「再也不會訂你們飯店了。」

他也提醒，飯店在「No Show」收錢的當下一定會通知客戶端，不要視而不見這個通知！

最末，如果想要自己的房間「被升等」，記得對飯店櫃檯人員有禮貌一些，畢竟能升等與否的權利掌握在他們手上，「Check in 完後，對櫃台微笑說聲謝謝，會增加更多服務熱忱。」

（ 翁申霖）

文章來源：今周刊

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