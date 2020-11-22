亞鄰最低價限制 汽、柴油價格持平、不調整

中油表示，美國莫德納公司研發新冠肺炎疫苗預防效果逾94.5％及中國大陸原油加工量續創新高顯示經濟有望復甦，國際油價持穩上漲，惟考量亞鄰最低價原則限制，國內各式汽、柴油價格均持平、不調整。

中油參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升21.9元、95無鉛汽油每公升23.4元、98無鉛汽油每公升25.4元、超級柴油每公升19.2元。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價從每桶42.64美元上漲至43.63美元，臺幣兌美元匯率升值0.040元，國內油價依公式計算漲幅為1.74％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.0元。

經考量亞鄰最低價限制，本週價格不調整，汽、柴油應調未調之0.8元及1.0元皆由中油吸收。

擔憂全球疫情嚴重將衝擊需求的影響，紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月19日收盤下跌0.3％，成為每桶41.90美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑0.3％，每桶44.20美元。

美國能源部數據顯示，過去4週美國煉油廠產能利用率的平均值為75.4％，日均油品供應量為1,940萬桶，較去年同期減少9.1％。

截至11月13日當週，因颶風過後產能恢復，美國煉油廠產能利用率為77.4％，原油日均產量較前週增加40萬桶至1,090萬桶；當週汽油日均需求較前週的876.2萬桶減少至825.8萬桶。