Google Store 將推黑色星期五購物優惠

再過不久，歐美傳統的感恩節假期即將到來，代表感恩節過後的黑色星期五（Blcak Friday）購物季也即將展開，讓家家戶戶可以為家人相聚的聖誕節添購禮品。Google稍早前在官方線上商店預告，他們也將跟上此波潮流，在台推出黑色星期五購物優惠，消費者可以好好期待。

Google Store先前才為在地嚮導提供專屬Pixel 5購機優惠，並祭出雙11購物優惠。如今，黑色星期五購物季又將到來，Google Store也沒有缺席。

對比Google Store在美國地區官方商店放上的黑五宣傳圖片，直接將在黑五活動中提供優惠的Home Max智慧音箱、Pixel 5手機的模樣放在其中，且已經公布優惠項目內容來說，在台灣的Google Store官網只是先預告將會推出黑五活動。

不過Google Store雖還未公佈台灣的黑五優惠，但從官網已上架的圖片以及在台販售的商品種類來看，今年度很可能針對Pixel手機以及Nest mini提供購物優惠。當然上述內容只是一種推測，最終仍須以Google Store在11月27日公布的活動內容為準。

先前Google Store針對雙11針對Pixel 4系列手機進行降價，並提供了合購Nest mini以及Chromecast的優惠。或許可以期待這一次Google會針對Pixel 5以及Pixel 4a 5G這兩款5G手機提供限期更親民的價格。

Google稍早發表了Pixel 4a藍色（Barely Blue）款式，目前並未在台灣Google Store上架。先前Google Pixel 4a在台上市僅提供了黑色款式，全新的藍色款式會否也將在近期開賣，或是有機會在感恩節黑色星期五檔期上市，頗令人好奇。

（中時新聞網科技 黃慧雯）