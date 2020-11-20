人氣爆棚！蘋果HomePod mini下訂明年才到

蘋果今年度連續發表了多款新品，繼先前開賣第四代iPad Air以及第8代iPad之後，與iPhone 12系列同台發表的HomePod mini也終於在官網上架開賣。HomePod mini價格僅NT$3000，比官網已經上架的MagSafe Duo充電器價格更親民，C/P值相當出色！

HomePod mini是蘋果繼WWDC 2017首度發表HomePod後，時隔3年多才又推出的家族新品，提供太空灰、白色的款式，台灣地區售價是NT$3000，價格超級親民。與先前HomePod的插頭設計不同，是提供USB-C充電線外加充電器的方式來供電。目前已可在蘋果官網購買，每人限購2台。

根據蘋果官網顯示，HomePod mini現在的銷售情況頗為熱烈，送貨時間已安排到了2021年1月份！

對比以往蘋果商品最快可以在開賣當日或一週內送達的情況來看，HomePod mini的高C/P值已吸引不少果粉入坑，並且在PTT也有網友發起討論，發現了如今下訂要等到2021年才到貨的情況，引起網友討論。

但部分網友是認為這比較像是信仰充值，也就是果粉本來就是會很想入手；另有網友指出他第一波到貨也是要等到12/22～12/29，出貨的速度似乎沒有預估那麼快。

HomePod mini 的高度 84.3 公釐，可透過運算音訊技術（computation audio）帶來創新突破的音質。可支援播放Apple Music、podcast，以及廣播電台，且在未來幾個月內，還將支援第三方音樂服務。

多部 HomePod mini 揚聲器共同運作，可將音樂或 podcast 串流至多個房間同步播放。在單一房間設置兩部 HomePod mini 揚聲器，便能創造出立體聲喇叭組（HomePod mini無法與HomePod配對播放立體聲），讓整個空間迴盪著環繞音效。

HomePod mini 採用 Apple S5 晶片，搭配軟體一同運作，分析音樂的獨有特性並套用繁複的調音模型，以調校出最適當的響度、調整動態音域，並即時控制驅動單體與被動輻射器的動態。HomePod mini 透過 Apple 設計的音頻導波管，將聲流往下及往外引導至揚聲器底部，打造如臨其境的 360 度音訊體驗。

HomePod mini 具備三麥克風陣列會聆聽「嘿 Siri」口令，而第四個內向式麥克風則有助於隔離揚聲器所發出的聲音，藉此提升播放音樂時的聲音偵測表現。

HomePod mini 整合 Siri ，可辨識誰正在說話，還可配合個人喜好提供音樂和 Podcast，並能回應個人要求。Siri 也會為使用者提供個人更新，讓他們快速了解當天的各項資訊。透過單一要求，使用者只須詢問 Siri「有什麼更新」，就能聽取最新的新聞、天氣、交通、提醒事項和行事曆行程。

HomePod mini 更能與各款 Apple 裝置搭配，例如可接聽來電、聆聽 Mac 上的音樂，或是藉此提升 Apple TV 的音質。聆聽 iPhone 上的音樂時，只要拿著裝置靠近 HomePod mini，就可接力播放音樂。

透過 HomePod mini，只要對 Siri 說出語音指令，便可關燈、調節溫度、鎖門或設定情境。全新「廣播」功能則可方便家庭成員在家彼此聯繫，適用於 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay。除了上述特色，在 iPhone 和 iPad 建立的Siri 捷徑，也能從 HomePod mini 存取。

（中時新聞網科技 黃慧雯）