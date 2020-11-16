新北耶誕城點燈 周邊飯店假日住房率近9成

新北市歡樂耶誕城13 日正式點燈，帶進觀光人潮，也帶動一波周邊飯店住房率。根據飯店業者統計，今年耶誕城期間平日住房率約7成，假日更可高達9成。

新北歡樂耶誕城13日開城起至明年1月3日，範圍從市民廣場、站前廣場、萬坪公園至府中商圈。會場周邊實施彈性交通管制，入城須全程配戴口罩、現場禁止擺攤與飲食。

隨著新北歡樂耶誕城開城，也帶動觀光人潮，並帶動周邊飯店住房率。位於板橋車站附近的趣淘漫旅表示，新北歡樂耶誕城期間，平日住房率約6到7成，假日約8到9成，與往年差不多。

業者觀察到今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，旅客結構與往年不同，往年新北耶誕城期間都會有日韓港澳旅客，但今年以國旅旅客為主。

另一家飯店業者板橋凱撒飯店也指出，今年耶誕城期間平均住房率為5成左右，但演唱會兩日上看到8成。

業者指出，相較於去年耶誕城期間，較多外籍旅客入住，因為疫情，外國旅客無法來台參與，因此加碼推出更多住房優惠吸引國旅旅客願意多留幾天入住，包含出「一日三餐 耶誕篇」含早餐、下午茶及晚餐的住房專案外，搭配板橋凱撒3週年慶，還有「敬！三週年」住房專案，贈送沐浴組，完成任務還可額外折抵房價。

台北新板希爾頓酒店住房率也繳出亮眼成績，並趁勢將飯店各區換上耶誕裝飾迎賓，大門口安置戶外4米高耶誕樹與前方耶誕城街景相呼應，預期將成為今年城裡街區之中拍照打卡新熱點。

除了飯店業者之外，附近餐飲也搶攻新北耶誕城商機，50樓Cafe同步推出海陸盛宴活動，主打醬燒海鮮和美國和牛正韓部隊鍋要搶攻進城旅客的餐飲大餅；頂呱呱集團旗下餐廳Uncles魷魚大叔推出專屬耶誕套餐，要讓旅客邊品嚐韓式炸雞，一邊欣賞精彩的新北歡樂耶誕城。