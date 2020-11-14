觀光飯店「搶婚」！平日起桌價殺很大

想在五星級觀光飯店舉辦婚宴，選對日子很重要，沒有什麼特殊禁忌，則選在周間平日辦婚宴，起桌價只要周末的6折甚至更低。為搶後疫情時代宴會商機，台北晶華、喜來登、亞都麗緻、六福萬怡、國泰萬怡等酒店外，以及文華東方、君悅與台北遠東國際大飯店等，都首度釋出2021年「特定日」或「指定日 」，以原價近六折起桌價，搶新人婚宴訂桌商機，掀起觀光飯店「平 日搶婚大戰」，且投入戰局的飯店數量亦創歷年之最。

台北君悅酒店過去婚宴好日子起桌價近3萬元，為搶先機，釋出88個日子以19,800元供新人選擇，新人可於高雅氣派、挑高無柱大型宴會的「凱悅廳」舉辦「名流級完美婚宴。香格里拉台北遠東國際大飯店去年底全新改裝三樓遠東宴會廳，最大亮點就是在挑高六米、近兩百坪的無樑柱空間中央內建350吋 (寬達777公分、高432公分) 巨型LED螢幕，搭配最新科技聲光音響設備，是全台北市五星級國際觀光飯店中最大的螢幕，打造氣勢非凡的感官體驗。而飯店二樓的香格里拉宴會廳也同步更新包含270吋LED螢幕等視聽設備，兩大宴會廳有獨立迎賓場域，空間氣派優雅，是許多新人首選場地，為全面搶攻商機，飯店釋出66天特定日提供優惠，起桌下殺16,800元。

台北喜來登平日起桌價直接訂在16,800元；台 北晶華則標榜「不只平日好談」，更釋出「30個周末」日讓新人以13,900元起訂桌，主打非假日的婚宴市場專案價格，鼓勵更多計畫結婚的新人提早下定。這個專案也針對後疫情時代的來臨設計，像是每桌人數安排在八席，增加座位間的距離，同時也減少了保證人數的門檻，以達到消費者在此可安心用餐的需求。

亞都麗緻未來亦將著重推廣小型婚宴，5桌以上即可成行，桌價將為假日舉辦的6折，若以最低桌數18桌計算，一場婚宴約可節省18萬。除此，專案內容增加現場賓客彩繪素描、飯店角隅留影紀念、考量婚宴難免飲酒，亦提供市內親友交通接送，新人可依據需求選擇喜愛的婚宴專案。

為積極搶單，各飯店除下猛藥降價促銷平日婚宴，並放寬保證桌數 限制，同時只要達十桌起就另有不同優惠回饋方案，門檻亦較往年大 幅降低。各家飯店均擺出「勢在必得」的強烈企圖，顯示市場競爭較 過往更為激烈。

視規模大小與餐廳數不同，餐飲營收占觀光飯店總營收五至六成， 形同「量販」的宴會營收則占各觀光飯店餐飲營收40％至50％不等， 而婚宴價格比企業尾牙春酒、或企業社團聯誼餐會高出許多，是觀光 飯店「兵家必爭」的重要宴會收入來源。

今年上半年受疫情衝擊，所有觀光飯店宴會生意皆停擺，公司行號 機關團體全面禁止同仁酬酢避免群聚，企業宴會訂單歸零，飯店業者 沒輒。為確保生意不流失，業者請已下訂新人勿取消，將婚宴往後遞 延保留訂單。5月國內疫情受控、6月全台解封，過了農曆「民俗月」，婚宴市場 開始回溫，因遞延效應，所有觀光飯店今年第四季黃曆上「宜嫁娶」 並疊到周末的好日全爆滿，不少飯店連明年第一季周末旺日都非常暢 旺。為此，飯店業者決定釋出平日提供折扣，鼓勵新人在離峰時間舉 辦婚宴。