超人氣i12 Pro Max太平洋藍 上手就是潮

繼蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro在10月23日開賣後，iPhone 12系列中螢幕最小的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max將在11月13日正式開賣，如果你好奇新機中iPhone 12 Pro Max的手感與特色，快來看看以下開箱介紹！

iPhone 12 Pro Max同樣減配不送EarPods有線耳機以及USB充電器，這差距很明顯說外盒就能分辨。而iPhone 12 Pro Max包裝盒內跟iPhone 12全系列一樣，只有附上USB-C to Lightningj充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明。

此外，iPhone 12 Pro系列，今年提供金色、銀色、石墨色以及太平洋藍的選項，過往常見的「太空灰」款式被石墨色取代。而每逢iPhone有新色開賣，總會成為當年最為暢銷，或者說討論度最高的對象。今年的太平洋藍也不例外，成為了iPhone 12 Pro系列最受歡迎，根據iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣當天的情況，是「頭香」果粉唯一指定色，人氣超高。

而從細節來看，iPhone 12 Pro Max的邊框復刻了iPhone 4的方正設計，相對iPhone 4邊框材質是不鏽鋼搭配霧面材質，iPhone 12 Pro Max的邊框則是不鏽鋼加上鏡面設計，質感嚴格對比iPhone 12系列來說是更為出色。

但是邊框滿容易沾染指紋。iPhone 12全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的，這一點當然iPhone 12 Pro Max當然也具備。

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。

相機位置的話，維持與iPhone 11 Pro系列一樣的設計，機身背面整體是霧面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了亮面質感。iPhone 12 Pro Max今年採用6.7吋OLED螢幕，屬於Super Retina XDR螢幕，2778 x 1284 像素，458 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度跟iPhone 11 Pro系列一樣，維持1200nit（標準亮度是800nits）。

此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11 Pro系列在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12 Pro系列提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12 Pro 系列今年僅提供4色可選，包含金色、銀色、石墨色以及太平洋藍。容量提供128GB、256GB、512GB可選，價格各是NT$37900、NT$41400、NT$48400，對比相同儲存容量的iPhone 12 Pro來說，單機價格增加NT$4000。與iPhone 12系列不同的是，iPhone 12 Pro系列起跳容量是iPhone 12系列的2倍，也是唯一提供512GB的款式，喜愛高容量只能選iPhone 12 Pro系列。

（中時新聞網科技 黃慧雯）