被誣用萊牛 北市牛肉麵節奪冠業者這麼說

發言人失言全民買單？丁怡銘花4萬公帑買牛肉麵致歉 政院這麼說

行政院發言人丁怡銘12日指控台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引發爭議，事後遭店家出示檢驗報告打臉，稍早也致歉，並親自到店家消費表示誠意，花費39000購買100碗牛肉麵，但使用的卻是全民納稅錢。

丁怡銘與在地民進黨立委羅致政傍晚登門皇家傳承牛肉麵消費吃晚餐，並花費3萬9訂購100碗牛肉麵以表歉意，並將照片與明細上傳至臉書，但一看明細上，竟然有統編號碼「03722403」，經查後為行政院統編，等同「政院失言，全民買單」。

遭質疑用公帑買牛肉麵，對此丁怡銘表示，統編為秘書處習慣性打上，買100碗的實際費用會自掏腰包付款。

（中時新聞網 林毅）

遭政院誣指用萊牛 牛肉麵冠軍貼零檢出報告狠打臉 網：建議提告

台北市長柯文哲今天(12日)親赴行政院語彙閣揆蘇貞昌，提出源頭管理與明確標示建議，卻遭行政院轉移話題，指控台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，遭指控的皇家傳承牛肉麵不滿，在臉書貼出報告，證明清白，要求行政院道歉，網友也紛紛聲援，呼籲店家直接提告。

柯文哲出席行政院會，提議源頭管理與強制標籤含瘦肉精豬肉。未料會議結束後，政院發言人丁怡銘召開記者會，指控台北牛肉麵節的冠軍店家，用的就是萊克多巴胺美牛，更表示頒獎時由副市長黃珊珊親自頒發，更證明瘦肉精只要符合國際標準，就不會有問題。

遭指控的皇家傳承牛肉麵對此大動作澄清，先在臉書貼出瘦肉精零檢出報告證明清白，強調自己沒有使用萊牛，更在下午4點召開記者會，痛批政院不該拿店家當作政治鬥爭工具，要求政院道歉。

不少藍營民代與北市府人士紛紛湧入臉書聲援，黃珊珊本人也親自留言「加油」為店家打氣，網友們也看不下去，建議店家「直接提告行政院」，怒嗆「政院造謠不用關3天？」、「丁怡銘出來道歉」。

（中時新聞網 林毅、鄭任南）