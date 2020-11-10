GOGORO騎2年想換回油車 車主曝關鍵

速度快、穩定又安靜，加上政府大力宣傳下，GOGORO上路後，獲得許多用路人青睞，紛紛拋棄傳統油車，改騎電動車上路。但有網友表示，自己騎了2年的GOGORO，如今卻想換回油車，更舉出2大原因，直呼實在太燒錢，希望大家給他能夠繼續騎電動車的理由，引發熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO文「講個理由讓我不要換掉Gogoro」，他表示自己買的是S2，月租499，加上性能提升專案249，每個月實付大約在900至1300之間，雖然騎得很爽，有油車無法比擬的科技與加速感，但相較之前油車實在貴上不少。

原PO表示，900到1300，若拿來騎油車，可以騎2個月；而且GOGORO雖然不用換機油，但是要換鍊條，一次就噴了2、3000，最近看到幾台不錯的150cc，讓他萌生換車念頭，因此求助網友，給他一個不用換車的理由。

鄉民紛紛留言：「900我能騎3個月了…」、「一個月900我可以騎2個月 盤子是你」、「少數的優點就淹水的時候不會熄火」、「狗肉也只有起步快，中尾速就不一定了」、「哇靠 油錢都不用這麼貴XD」、「想炫富當假環保人士就選電動，想低調省錢就選油車」、「信仰無價」、「想省錢就騎油車」、「騎Gogoro不是騎省錢，是騎爽的。你是不是搞錯什麼了」、「現在油車幾乎都零污染，別被誤導了」

文章來源：[問卦] 講個理由讓我不要換掉Gogoro

（中時新聞網 林毅）