輝瑞疫苗效果逾90％ 醫明確提醒這一點

美國大選後疫苗研發傳出好消息，美國藥廠輝瑞宣稱，目前所研發的COVID 19疫苗效果超過90%，令人感到振奮，美股道瓊指數還因此大漲逾千點。國內胸腫重症醫師蘇一峰表示，他盼台灣能搶到疫苗，同時也提醒大家，這還不是臨床試驗的最後報告。

蘇一峰今在臉書上指出，根據初步結果，接種兩劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，能達到保護病患的效果。

對於美國疫苗的好消息，他一方面希望我們可以搶買得到疫苗，但也指出，這是臨床試驗的期中報告，不是最後的報告！不過，輝瑞公司董事長兼CEO（Albert Bourla）將試驗結果讚譽為「科學與人類的偉大紀念日」。

由於美國總統川普在競選時一再聲稱，美國疫苗很快就可上市，疫苗試驗政治化的說法，不時在媒體上引起討論。對於美國疫苗研發有重大進展，卻是在大選後才公布，蘇一峰開玩笑試問，這結果如果早一周發表，川普會贏嗎……？

一位網友分析，「川普還是不會贏，民眾要「打到」疫苗才算數，這種期中報告對美國民眾，只是炒股票的東西罷了」，另一網友則認為，「美國人民打疫苗都很小心，硬推沒有用，大家反而不敢打，藥廠不會為了川普賭上藥廠的前途，一旦聽川普的，出了問題，川普會賠嗎？上法院說都是川普叫藥廠趕快上市？」

（中時新聞網 徐秀娥）