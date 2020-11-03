i12綠色 粉嫩綠色風格比前代更清新

蘋果（Apple）今年的新機iPhone 12以及iPhone 12 Pro將在10月23日正式開賣。如果你好奇新機中iPhone 12款式的質感與特色，快來看看開箱介紹吧！

從包裝來看iPhone 12系列很明顯比過往iPhone的包裝盒子小了許多，不外乎就是減少了EarPods有線耳機以及USB充電器的緣故。

包裝盒子內只有附上USB-C to Lightning充電線，另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明，一開箱的感覺就跟過往很不同。

此外，iPhone 12綠色款式，是延續自iPhone 11就有提供的顏色，不過跟蘋果過往的風格很像，如果不是第一次推出類似的顏色，蘋果總會在調色上下一點功夫。

從蘋果官網的對比圖來看，可以看見iPhone 11綠色是更貼近Tiffany藍的蘋果綠，飽和度也比較高，而iPhone 12的綠色款式則更淡了一些，兩者色調並不相同。

而從細節來看，iPhone 12綠色的邊框復刻了iPhone 4的方正設計（iPhone 4邊框是不鏽鋼材質），但是邊框材質是航太鋁合金，色調上比機身顏色更深一些，邊框上也不易沾染指紋，兩者搭配上很協調。

iPhone 12機身上雖然看不太出來，但是全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的。

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。

而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。與過往的風格一樣，SIM卡卡槽的顏色是跟機身顏色相同，帶著淡淡的綠色金屬材質，細微之處仍保有質感。

相機位置的話，維持與iPhone 11一樣的設計，機身背面是亮面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了霧面質感。螢幕部分則對比iPhone 11有不少的提升，iPhone 11仍是採用LCD顯示器，螢幕1792 x 828 像素，326 ppi 解析度，對比度只有1400:1。

但是iPhone 12螢幕是OLED材質，屬於Super Retina XDR螢幕，2532 x 1170 像素，460 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度也提升到1200nit（標準亮度都是625nits）。

此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12今年僅提供5色可選（iPhone XR以及iPhone 11都有6色，且官網持續銷售），包含紅、白、黑、綠、藍色。容量提供64GB、128GB、256GB可選，價格各是NT$26900、NT$28500、NT$32000。亞太電信將在今日宣佈5G開台，代表在iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣之前，全台5家電信商都會提供5G服務，入手iPhone 12系列的朋友可以任選喜愛的電信公司。

（中時新聞網科技 黃慧雯）