i12 mini提前現身 輕巧身形引爆好奇心

蘋果（Apple）今年度iPhone 12系列手機當中2款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12以及iPhone 12 Pro，已在10月23日率先上市，讓期待5G iPhone的消費者可以搶先體驗。

不過如果你等候的是目前世界上最小的5G手機「iPhone 12 mini」，也不用等太久，稍早之前有YouTuber率先曝光了這一款新機，可謂是上市前的首次公開亮相，引起了不少關注。

根據蘋果官方公布的資訊，iPhone 12系列中螢幕最小（5.4吋）的iPhone 12 mini以及螢幕最大（6.7吋）的iPhone 12 Pro Max，都預計在11月6日才開放預購，11月13日正式開賣。

以台灣首支IPhone 12開箱影片在10月20日曝光來看，iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max首波的開箱影片，預計要在11月6日至13日之間才有機會公開，因此羅馬尼亞YouTuber George Buhnici 稍早前在平台上曝光的iPhone 12 mini相關影片，引發了關注。

影片中對比了iPhone 12 mini(白色款式）與iPhone 12、iPhone 12 Pro，透過超過40分鐘的篇幅，分析了6.1吋機種以及5.4吋iPhone 12 mini的機身設計、相機技術等層面的不同。不過因為影片是以羅馬尼亞語進行說明，對於不少觀眾來說頗難理解。目前這一支影片也已經被撤下，具體原因不太清楚，不排除有可能受到官方關切而必須撤下。

蘋果在發表會中說明，iPhone 12 mini是目前全球最小的5G手機，官網資料顯示重量僅有133公克，對比iPhone 12以及iPhone 12 Pro的187公克來說，輕巧不少。再加上比起第二代iPhone SE更為小巧的機身，肯定是喜愛單手使用iPhone的資深果粉們，深深喜愛的款式！

根據蘋果的規劃，iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max 預計在11月6日才開放預購，11月13日正式開賣。前者跟iPhone 12一樣，提供黑、白、紅、綠、藍等5色選擇，容量從64GB開始，起跳價格是NT$23900；iPhone 12 Pro Max則提供了石墨色、金色、銀色、太平洋藍等4種顏色，容量最小是128GB，起跳價格是NT$37900。

（中時新聞網科技 黃慧雯）