i12實機曝光「垃圾桶藍」 史上最醜？

蘋果今年推出iPhone12四款新機，但最近曝光的iPhone12實機卻讓不少網友崩潰，從官網公布的「海軍藍」變成「塑膠藍」，色差大到被網友們形容顏色像噴桶(廚餘桶)、貨車車頭、垃圾桶、藍白拖，直呼「史上最醜新色就頒給你了」。

有網友在PTT發文，貼出iPhone 12藍的實機開箱，實機藍色跟官網藍色色差大到讓人不敢相信有這麼醜，塑膠感超重的藍色讓網友們紛紛留言，「有種廉價感」、「史上最醜新色就頒給你了」、「說好的海軍藍勒這照騙也太大了吧」、「真的好醜，是在變相推銷12pro嗎？」還有人形容「原來是拖鞋的塑膠藍啊XD」、「真的像貨車車頭、藍垃圾筒…」、「重新定義噴桶藍」、「原來是拖鞋的塑膠藍XD」。

而「iPhone 12藍色」更上了微博熱搜第一，網友連內褲、畚箕、抹布的藍色都拿出來對比，大陸3C部落客龍二PRO也直呼「感覺翻車了，開始猶豫要不要退貨……」。

但也有人認為「開閃光燈顏色當然會跑 一堆人在緊張啥」、「覺得好看的耶，應該是光線問題才有塑膠感」、「反正都會裝殼有差嗎」。

文章來源：[情報] iPhone 12藍實機開箱

文章來源：[情報] 巨城剛剛貼出來的實機照

（中時新聞網 莊楚雯）

延伸閱讀



5鏡拍片神器Htc Desire 20+ 效能全面升級

Google Pixel 5 爆出瑕疵問題

i12供應鏈追單到 台股有得靠