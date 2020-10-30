5鏡拍片神器Htc Desire 20+ 效能全面升級

不想花太多錢買手機？HTC（宏達電）今（19）日發表Desire系列新生力軍– HTC Desire 20+，搭載高通Snapdragon 720G處理器，並配備多元的拍照和錄影功能，可滿足時下以影音來追求個人風格表現的族群需求，同時配備極致窄邊6.5吋大螢幕及優秀續航表現，為消費者在影音、娛樂及攝影等方面提供更佳的用戶體驗。

HTC Desire 20+搭載了高通驍龍 720G晶片，提升圖形運算、動態色彩範圍和對比度，讓畫面流暢有感，可使電玩迷隨興所至。

同時也配備大螢幕6.5吋高對比顯示手機螢幕，以及20:9 螢幕比例，帶來沉浸感十足的影音享受。另一方面，HTC Desire 20+採用5,000mAh超大容量電池，並支援Q.C 4.0快充，加上更節能的整體表現，提供優秀的續航力，效能升級超有感。

HTC Desire 20+ 搭載堪稱高階組合的4+1顆相機鏡頭（前1600萬畫素、主相機是4800萬 +500萬+ 200萬+ 500萬畫素組合），在「每個人都能成名十五分鐘」的短影片拍攝盛行時代，HTC Desire 20+針對錄影功能大大強化，替YouTuber、Vlogger打造即時美顏錄影功能，同時並配備錄影防手震，帶來極致穩定影像，即使素顏上場，沒有專業設備也能拍出絕佳的創意影片。不僅如此，還搭配縮時攝影、慢動作攝影、AR影片等趣味功能，可以輕鬆呈現創作風格。

不僅具備五鏡頭，HTC 為 Desire 20+帶來更多軟硬整合的相機體驗，4800萬畫素主鏡頭提供夜景模式、AI 場景辨識、專業模式，以及廣角、微距、景深鏡頭，也可拍攝後再修改對焦點和景深。1,600 萬畫素自拍前鏡頭，並搭配花俏的 GIF 動圖、動態照片、AR 貼圖拍照等功能，打造隨時隨地皆能發揮你想像的網紅風格相機。

HTC Desire 20+除了擁有良好效能及娛樂功能表現，外型上再次展現HTC獨特的設計元素，在藝術金屬光澤下再加上柔美的漸層渲染設計，有如晨曦漸漸染上沙漠金色彩，有如暮影層層疊上黑寶石絢彩，再搭配三維度立體斜紋設計，讓機身質感更加俐落現代，更能凸顯個人風格色彩。輕巧203g機身，握感出色。

HTC Desire 20+提供「晨曦橘」與「暮影黑」兩種顏色及6GB＋128GB版本，建議售價為新台幣8,490元。上市期間至11月30日止於HTC專賣店、HTC網路商店及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物和全台通路陸續開賣；即日起至HTC專賣店、專櫃店及網路商店購買HTC Desire 20+加贈「HTC速乾防曬風雨衣」; 11月1日起於全台中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信上市販售，消費者可依照個人需求選擇最適合自己的資費方案。

（中時新聞網科技 黃慧雯）

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