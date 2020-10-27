衝刺雙11商機 PChome祭網家股票等值現金

電商年度最大檔期雙11即將登場，網家（8044）表示，迎戰全民採購熱潮，PChome 24h購物27日起宣布雙11暖身活動開跑，今年將結合AI大數據、熱銷選品推薦等科技力搶攻商機。

網家表示，今年除推出500萬種商品下殺1.1折起、結盟500大品牌推出最高回饋28％以外，全站消費滿額將可望抽「網家股票等值現金」，網家表示，獎項為網家股票一張之等值現金，將以2020年11月11日網家收盤價為主。

網家27日盤中股價約為93.9元，若藉雙11強勁買氣站回百元關卡，等於消費者將有機會抽中現金10萬元大獎。

網家表示，今年搶攻虛實整合商機，並積極積極布局異業結盟策略，延展消費體驗至線下場域，獨家推動「絕不退讓聚落」實體活動，建構華山文化創意產業園區、Global Mall新北中和環球購物中心、國立故宮博物院三大主題村，結合舞蹈、星空電影、創意市集、人文藝術、美食美酒、虛擬與百貨等元素，並打造雙11限定驚喜任務車等線下互動體驗。

此外，網家也跨界結盟Global Mall環球購物中心，為PChome首度進駐實體快閃櫃位銷售，全方位觸及多元客群。

網家今年也是連續第四年舉辦演唱會，「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，將邀請蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪、吳青峰、9m88、Erika、OZI齊力開唱，打造娛樂+電商新模式，預計將帶領年末整體營運動能持續躍進，為業績挹注強勁動能。