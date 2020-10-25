統一獅封王！ 7-11祭出第二件5折同慶

7-ELEVEN 25日宣布，為慶祝統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年下半球季封王，喜贏隊史上第14座季冠軍，7-ELEVEN門市自10月28日起連續三天推出CITY系列、熱狗/大亨堡，以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項指定商品，同類別任選第二件5折優惠活動，與全民共同分享喜悅！7-ELEVEN表示，活動時間2020/10/28（三）-10/30（五），指定商品同類別任選第二件5折優惠活動（以價低者優先折扣），商品包括：

一、CITY系列優惠：包括特大美式、四季春青茶、黑糖珍珠撞奶；二、熱狗/大亨堡系列優惠：美式原味熱狗/美式原味熱狗大亨堡、三起司熱狗/三起司熱狗大亨堡、韓式辣味大熱狗/韓式辣味大熱狗大亨堡、紐約客辣味熱狗/紐約客辣味熱狗大亨堡、肩胛牛肉熱狗/肩胛牛肉熱狗大亨堡；三、統一系列優惠：包含指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，總計超過300項商品。

7-ELEVEN強調，使用「振興隨取卡」結帳恕不參與該活動優惠。憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買此次優惠活動商品，無法同享立折5％優惠。活動商品及其他未盡事宜，依7-ELEVEN官網公告為主。