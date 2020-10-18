中央書局回歸 百年風華再現

近百年歷史、歷經3年修復的中央書局18日重新開幕，是文化界盛事。在考試院長黃榮村、文化部長李永得、PChome網路家庭董事長詹宏志、信誼基金會董事長張杏如、大塊文化董事長郝明義等近百位文化人見證下，以「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」為主題，原址重返。

中央書局從去年開始試營運，已成為台中在地文化人聚會場域。詹宏志期許，中央書局重建，除了延續當年作為中部文化中心的精神，未來在選書上也會讓年輕世代看到更多選擇。

中央書局位於台中，曾是全台最大漢語書局，1926年台灣文化協會成員創設「中央俱樂部」，股東有林獻堂、林幼春、張深切、賴和等，起初想興辦食堂、旅社、講堂與書局等，除作為台灣文化協會的聯誼場域之外，也擔起啟迪民智與傳承文化重任，往後歷史輾轉，1927年成立中央書局，成為最終唯一成就的事業，1948年開幕。

但隨著連鎖書局林立，中央書局在1998年黯然退場，建築易手後曾改做婚紗店、便利商店等。經文化界搶救，2015年永豐餘旗下的上善人文基金會取得建物所有權，推動中央書局重生計畫，終於在18日開幕。

張杏如表示，她是台中人小時常逛中央書局，沒想到最後一次來看時，樓下竟是賣安全帽店面，不勝唏噓。懷著對童年的記憶，和守護文化基地的使命感，接下中央書局，卻發現看似浪漫的任務，卻遠比想像中困難。

因為房子是戰後1945年物資匱乏時代起造，光是結構評估和復建就花了近一年時間，為保存建築特色加上內裝就花了3年時間，如今融合古典和現代的中央書局，除了還給台中人一個城市的記憶，也為台灣文化歷史留下一個文化地標。