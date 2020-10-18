三倍券74萬人未領 比消費券多

三倍券上路3個月，最新領取率已達96.8%，但仍有74萬人未領。由於有意願的人多數已經領取，去化呈零星狀況，領取率恐輸給馬英九當年消費券的99.4%。

三倍券7月15日上路，多數民眾趕請領，當時超商與郵局都大排長龍。不過1個月後，領用去化大半，目前人數已呈停滯。根據經濟部統計，三倍券紙本領取人數達2,103萬人，綁定數位近180萬人，合計有2,283萬人，已占總人口2,357萬人的96.8%，僅剩下74萬人至今未領取。

但以2009年前總統馬英九的3,600元消費券發放，最終領取率是99.4%，僅0.6%、約13.5萬人未領。雖然三倍券領取是到12月31日止，尚有充足時間，不過因為有意願的人多已出爐，後續領取人數呈現零星狀況。即便年底能衝出一小波，幾可確定最終領取率應會輸給消費券。

而已經領取的民眾，也仍有一定比例尚未消費掉。經濟部統計，行動支付、信用卡的數位綁定，已經滿額消費3,000元的有140萬人，比例77%。紙本部分，商家收取已經向銀行兌領的金額達464億，占比73%，等於約有2到3成尚未使用。

不過官員說，由於有商家是累積一定數目或一周兌換一次，因此實際紙本券未消費比例估計不及2成，提醒民眾盡快使用。

對於三倍券振興經濟效果？經濟部官員說，從近幾個月零售營業額統計呈現V型反轉，可看出三倍券已有刺激消費。至於實際對GDP貢獻，國發會已經委託中經院等研究機構，要等年底活動結束後才能展開試算評估。

（中國時報 王玉樹）