傳統麵包店一間間倒「被超商打趴」？

隨著超市越來越便利，不只賣熱食、飲料，甚至還有麵包等，就連珍珠奶茶都能買到。日前有一名網友提到，發現自家附近非連鎖的傳統麵包店，隨著超商逐漸變多，傳統麵包店竟一間間的收掉，讓他不禁好奇詢問「傳統麵包店是不是都被超商幹掉了？」

一名網友在PTT表示，從小自家附近非連鎖的傳統麵包店，全盛時期多達5家左右，但之後附近超商數量變多，他也發現麵包店一間一間的收掉，如今只剩下一間連鎖的麵包店，更指過去他會特地去傳統麵包店買剛出爐的麵包，但如今他也大多在超商消費。

原PO不禁好奇詢問，其他網友的消費習慣是否有改變，「是麵包生意不好做嗎？還是大家都寧可吃超商麵包？還是只有我家附近是這樣？」。po文引發網友討論，「我這邊的麵包店被夜市麵包打很慘，夜市麵包超便宜」、「記得有一陣子麵粉漲價，導致麵包變貴，很多小麵包店倒掉，後來就很多訊息說麵包不健康，精緻澱粉、油、鈉，所以我家漸漸少買了」。

不少人認為，傳統麵包店會倒有3個原因，第一是「好吃程度」抓住消費者，「台式傳統麵包店用料跟口味，有些真的是比不上超商麵包，沒兩把刷子的活不下」、「在地好吃的還是屹立不搖，不過普通的就被幹掉了」、「不好吃又比超商貴的，自然就被淘汰了，光衛生就比不上了」、「非連鎖麵包店，評價中段的則容易被取代」。

第二是「經營者老化」，「很多店的共同問題，老闆50、60歲了，沒人接班就收，作吃的很幸苦」、「我家附近的是老闆年紀大，又老是被鄰居鬧說他們早上太吵，所以就收掉了」，再者就是「口味無法創新」，「麵包店很看實力的，可以做出全聯阪急水準就可以生存」，且不只超商在搶麵包市場，就連全聯也參一咖。

但仍有不少網友力挺傳統麵包店，「我在超商買麵包的次數大概低於五次吧！我還是覺得麵包店比較好吃」「超商的麵包體不紮實，價錢跟傳統的差不多」、「要好吃的麵包，就絕對不會去超商」、「其實超商麵包種類很少耶！我每次看都不怎麼想買，都是常見口味很膩」、「我家麵包店都還活著啊！生意也很好，其中有一家還裝潢了更高級」。文章來源：PTT原文/russianred08

（中時新聞網 鄭玉如）

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