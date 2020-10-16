阿嬤的味道！明星花露水悠遊卡限時預購

說到明星花露水，絕對是談到懷舊時不會缺席的主角，也是從老到少消費者心目中的芳香聖品，歷經超過百年的飄香，這次縮小成為造型悠遊卡，讓這款「阿嬤的味道」繼續傳承下去。

悠遊卡公司指出，明星花露水源自於清光緒33年（西元1907年），上海「中西大藥房」董事長周邦俊醫師參考《中華藥典》一書，以酒精加上玫瑰、茉莉等多種花香精調配而成，年產量一度高達1,000萬瓶，也是當時女性化妝台上不可或缺的味道，2018年底一度因設備老舊停產，由新加坡森晨貿易接手生產，至今仍是家喻戶曉的熱門商品。

悠遊卡公司說，原被當香水使用的明星花露水因酒精濃度高，也常被作為醒腦、祛臭、止癢、消毒等用途；包括深綠色玻璃瓶包裝，商標上小女孩拉起裙擺的圖案，及「越久越香」等廣告用語，在在都是消費者對明星花露水歷久不衰的記憶。

悠遊卡以等比例仿真的製作，搭配鑰匙圈吊飾，讓明星花露水成為小巧趣味又實用的「明星花露水3D造型悠遊卡」，每個售價新台幣290元，自10月19日上午11時起至10月23日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時預購。

悠遊卡公司強調，今年以來發行一系列的懷舊風產品，從年初的「味王味精造型悠遊卡」、「茄芷袋造型悠遊卡」、「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」、「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」等，皆受到市場熱烈迴響，此次「明星花露水3D造型悠遊卡」重磅上市，喜愛懷舊風的你也千萬不要錯過。

明星花露水悠遊卡現身四大超商，全面限時預購中。圖／悠遊卡公司提供

明星花露水悠遊卡現身四大超商，全面限時預購中。圖／悠遊卡公司提供

（中時 吳康瑋）