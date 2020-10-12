近半年發票中獎率最高的「黃金縣市」

財政部資料統計 7-8 月期的統一發票共開出 22 張一千萬元特別獎、21 張兩百萬元的特獎，兩個獎項都創下史上最多人中獎的紀錄，其中新北市開出四張大獎居冠。此次開獎獎項雖創下最高紀錄，但還是有許多民眾反應自己很久沒有中獎，連中200元都變成一種盼望了！

那到底住在哪裡最容易中獎呢？財政部資料顯示近半年中大獎的縣市區域以台北市北投區為首，近半年開出三張千萬大獎，其中OK便利商店就佔了兩名。而臺北市中山區、新北市新店區、土城區、中和區，桃園的中壢、楊梅，以及台南中西區也分別開過兩次千萬大獎，桃園市楊梅區中千萬的機率位居全台之首，想碰碰運氣的民眾放假不如去楊梅走走吧！

不奢望中大獎，小獎就很滿足的話，就讓發票存摺帶你看近半年有中獎的發票數據。發票存摺數據庫顯示，近半年各縣市中獎機率最高的是臺北市，平均每個人中一張發票的機率約為 0.72%，緊接在後的是新竹市0.61%、嘉義市0.52%、臺中市0.48%以及桃園市與新竹市的0.46%，其中臺北市中獎數量最多的區域是大安區，臺中市則是西區第一名，桃園則是中壢區居冠。

大家也可以回去看看自己的消費區域是不是位在這些黃金區域？發票存摺獨有的「發票制縣」功能可以讓大家清楚看到自己每一個區域的消費次數唷！沒什麼偏財運的朋友也別難過，使用發票存摺存發票就能領優惠券，還能換各式各樣的實用商品，讓沒中的發票更有價值，補足時常槓龜的遺憾唷！