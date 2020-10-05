加利口罩防毒竟比國家隊強？他這樣回應

加利口罩防毒竟比國家隊強？陳時中回應了

Youtuber台灣星火將加利口罩送往紡研所檢測，發現防病毒率達98以上，而其他國家隊口罩則在在標準值95上下。

對此，中央流行疫情指揮中心表示，加利先前以陸製非醫用口罩充當國產醫用口罩販售已經違法在先，且這位youtuber檢測的carry mask口罩看不出產地，不一定是大陸製，也可能是台灣製，報告的可驗證性無法完全採信。

加利以陸製非醫用口罩充當國產醫用口罩販售，流入實名制市場，波及雙北、宜蘭民眾，引發軒然大波，但加利老闆仍稱口罩品質高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾對此表示，非法的東西不用再去檢測，若大家違法在先，檢測在後，社會就會亂，加利的行為不是品質的問題，而是不合法。

Youtuber台灣星火近期將加利口罩送去檢測，發現防病毒率達98以上，而其他國家隊口罩則在在標準值95上下，表示陸製口債抗病毒勝過台灣口罩，而台灣口罩則比較透氣。

對於台灣星火的做法，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，加利已經違法在先，該業者混充非醫用口罩並流入市面、交給政府徵用，就是重大違法事件及行為。

另一方面，相關檢測報告是以個人名義送驗，其中一片產品有carry mask 字樣，但看不出產地，另一片有made in Taiwan 字樣，但看不出是哪一家廠商，且抽驗亦未由客觀相關人員共同會辦，報告的可驗證性無法完全採信。

（中時 林周義）

驚人！YouTuber送測加利口罩 檢驗結果出爐

工廠設在新北市八里區的加利科技，上月爆出進口大陸製口罩，再混充實名制口罩在台販賣，被各界痛批黑心，負責人林明進更因此遭檢方偵辦。林明進的最大問題在「冒充MIT」；但MIC（Made In China）口罩，真的有比較差嗎？YouTuber台灣星火送測加利口罩，意外得出驚人結果！

台灣星火在YouTube發布影片，他把加利口罩和其他實名制口罩送紡研所檢測，赫然發現加利口罩防病毒率達98以上，國家隊配給的口罩「僅」在標準值95上下，5次檢測中還出現2次不合格數據。

總結檢測結果，台灣星火指出，陸製口罩抗病毒率勝台製，但台灣口罩的透氣性，要比大陸來得好。他也在報告中註明，「本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用」。

網友大驚，原來事實並不是自己所想像的那樣，「林明進行銷錯誤，他如果不要掛羊頭賣狗肉，或許不會出事」、「MIT輸給MIC？我是不是誤會了什麼」、「台灣人都太迷信品牌了」、「不如開放陸製口罩銷售，讓民眾自己選擇」。

有網友認為，民間檢驗不能代表最後結果，台灣製口罩有一定水準，才會被世界各國認同。

（中時新聞網 王嘉慶）

加利口罩比國家隊優？數據曝光網嗆：難怪當初不驗

加利科技日前遭踢爆進口陸製非醫用口罩混充「MIT」實名制，負責人林明進還嗆聲陸製品質比國家隊好，遭中央流行疫情指揮中心打臉，直到知名YouTuber台灣星火日前將加利陸製口罩送驗，結果細菌過澽率竟比國家隊品質還好，檢測結果昨曝光後引發網友熱議，痛罵「難怪當初政府說不需要驗，因為驗了就難看了」。

YouTuber台灣星火日前將加利原先製作的國家隊口罩與後來混充實名制的陸製口罩都送交紡織產業綜合研究所檢驗，結果意外發現，陸製口罩的細菌過濾率竟比國家隊口罩還好，醫用口罩細菌過濾率需達95％以上，國家隊口罩細菌過濾效率5次檢驗結果分別是95.9％、94.0％、95.2％、94.6％、95.3％，其中有2次數據還低於95％；加利口罩細菌過濾效率5次檢驗結果分別是98.9％、98.9％、98.7％、99.1％、98.7％，數據5次都達95％以上。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，加利混充非醫用口罩交給政府徵用是重大違法事件，而且台灣星火舉出的檢測報告是以個人名義送驗，未由客觀相關人員共同會辦，其中一片產品有carry mask字樣但看不出產地，另一片有Made in Taiwan字樣但看不出是哪家廠商，因此無法完全採信。

網友則紛紛回應「看來加利老闆當初說得沒錯」、「難怪當初政府說不需要驗…因為驗了就難看了」、「黑心品結果比MIT好又比MIT便宜，那是政府問題還是加利問題」、「既然陸製口罩品質可做得比國家隊好，你還嚴格管制幹啥？」；也有人強調「重點在混充MIT，違法獲利就是違法」！

（中時新聞網 尉遲佩玉）