連假出遊再省1筆 一次看懂安心旅遊補助方式

安心國旅補助經費39億元已在8月底用罄，面對10月到來的兩大連假，旅遊業者與民眾都關心後續是否可以獲得補助，交通部長林佳龍也在取得行政院長蘇貞昌首肯之後，宣布將依原計畫補助到10月底。

安心旅遊補助內容包含團體旅遊優惠，自由行旅客住宿、觀光遊樂園入園優惠，觀光巴士套裝行程優惠以及地方特色觀光活動補助等，平日、假日皆可適用。

觀光局指出，目前安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房、891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，較以往國旅補助方案（秋冬遊、春遊）增加逾2,600家；團體旅遊補助2.6萬團、近80萬人，旅行業約2,300家參與，較以往國旅補助方案（秋冬遊、春遊）增加約700家。推估創造觀光效益達635億元。

旅遊團費補助

這項補助針對團體旅遊業者。本島旅行團每團至少10人，每人每日可受獎助700元；離島團每團至少15人、每人每日可獎助1萬2000元，行程要在兩天一夜以上、平日假日皆可適用。如果是三天兩夜長行程或是員工旅遊等，還有加碼補助。

自由行旅客補助

自由行旅客至登記旅宿業者住宿，每房現場折抵住宿費1000元，離島住宿每房獎助再多加1000元。要注意必須使用國內訂房網站訂房。

申請流程看這邊！

查詢有參加安心旅遊補助的觀光旅館、飯店、民宿名單→查詢旅宿官網的價格，或致電旅宿業者詢問價格→確認訂房後，於安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動網站 -「民眾申請入口」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔。

自由行旅客觀光遊樂園入園優惠（僅限暑假）

觀光巴士套裝行程

參加觀光巴士半日、一日遊行程，2人同行1人免費。

地方特色觀光活動

補助地方政府提案的在地特色觀光活動，每縣市補助最高1000萬元。

今年從年初開始就被疫情攪局，台灣因為防疫得當，不能出國更讓國旅大爆發，除了本來就是旅遊旺季的暑假今年人潮洶湧之外，接下來的二個連假也是能讓大家放開玩的好時機。出門遊玩之前做足功課、查查補助省錢之外，也需替自己與家人做好風險考量，旅平險、不便險等保障都要做足，才不會出門遊玩還遇到事故掃了興致。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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