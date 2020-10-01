電信三雄499雙飽 中秋戰一波

2年前申辦4G 499雙飽的用戶，合約即將在11月到期，近期電信三雄門市及客服湧入大批499雙飽用戶，詢問後續優約方案。據了解，電信三雄為此相繼在中秋節前後，再戰一波499雙飽資費。

中華電信針對4G 499雙飽用戶，提供499/599兩個老客戶續約方案，499方案提供499上網吃到飽，但取消網內互打免費並改成每一通通話前5分鐘免費。

另外一個方案則提供499+100元雙飽優惠，前4個月499雙飽，第5個月開始必須以499+100元才能享用原來的499雙飽優惠、內容與499雙飽相同，兩個續約方案均限時10月4日中秋節連假最後一天同步結束，但同步提供用戶未來可以接軌申辦購機優惠。

台灣大哥大針對4G 499雙飽續約客戶，9月24日才剛推出499雙飽合約到期不用綁約、自動展期一年，但該合約隨即在中秋節連假前夕結束，中秋節假期一開始，就在網路門市推出針對新用戶及攜碼NP用戶祭出「4G 499 mo幣多專案」，申辦599資費，提供上網吃到飽，網內互打免費，每月月租減免100元，等同499雙飽，綁約12/24個月，10月31日截止。

遠傳網路門市打出中秋快閃方案，4G 499上網吃到飽、網內不提供免費，599月租則提供上網吃到飽、網內互打免費，再加碼送800元禮券及回饋金，還可以購買套裝0元手機。另外，針對網內通話量大的用戶，則主推399網內互打免費，上網只提供6GB。據了解，遠傳為了拉攏競業用戶，特別成立「專案小組」，由專員針對個別客戶提供比門市及網路門市更便宜資費。

必須留意的是，兩年前母親節檔期申辦499雙飽的用戶，一旦11月合約到期未續約，電信公司將主動跳回折扣前的月租費。