騎Gogoro不慎摔車 維修帳單曝光嚇壞人

隨著環保意識抬頭，越來越多人騎乘GOGORO上路，但過往就有不少人抱怨GOGORO維修費用太高，如今一名女子因立中柱時不慎，導致GOGORO摔車，她一收到維修費後傻眼，質疑被敲竹槓，網友一看金額也直呼「這誰敢買」。

根據《TVBS》報導，陳姓女子想體驗GOGORO，簽下試乘同意書後上路，騎了大約15分鐘，想停下來休息，卻在立中柱時操作不慎，加上路面不平，車子往一邊傾倒，拉不住百公斤的車身，造成車體擦傷。

陳女通知業者後，遭提醒可能毀求償，她也做好心理準備，自己評估烤漆加維修大約3、4000多元左右，未料收到維修單後，上面洋洋灑灑列了高達25項零件與工資費用，總計將近1萬2000元，讓她傻眼，質疑自己被敲竹槓。

陳女表示，該車出廠上路已達2年，早已累積不少傷痕，加上當時車身是往右邊倒，卻把全車費用都算進去，懷疑業者藉機「敲竹槓」，想把舊車趁機換全新，更控訴對方態度兇悍，嗆「妳簽了同意書，只要車子受傷就有理由要妳賠」。經過一個多月協調，維修費才降至6400元。

網友看到也評價兩極，一方認為：「立中柱車子倒地就壞10多項零件，我有看錯嗎」、「這麼脆弱誰敢買」、「弄壞賠錢應該，但是倒一下的維修費就要一萬多的車誰要買」、「倒地費用萬元起跳，這玻璃做的？」，但也有人表示：「立個中柱都立不好，妳不適合騎車」、「狗狗肉維修費一直都很貴，沒做功課嗎」、「弄壞賠錢，天經地義」、「價格合理啦，騎狗肉就要有出事只能找原廠的心理準備」。

對此GOGORO也回應，試乘前都有簽署同意書並提供保險，但自摔並未包含在保險內，也已經盡力幫女子減免維修費用，將會持續溝通協商。

（中時新聞網 林毅）