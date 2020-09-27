亞鄰最低價限制 汽油不調整、柴油降0.1元

國際油價穩步回升，惟因亞鄰最低價限制原則，中油宣布國內各式汽油價格持平、不調整，柴油每公升調降0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.5元。

中油表示，美國墨西哥灣區海上鑽油平台受熱帶風暴貝塔影響暫時關閉，原油供應下降，導致國際油價上漲。影響所及，本週調價指標7D3B週均價從每桶40.75美元上漲至41.3美元，臺幣兌美元匯率升值0.093元，國內油價依公式計算漲幅0.82％；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元。

不過，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格不調整，柴油調降0.1元。汽、柴油應調未調之0.1元及0.2元皆由中油吸收。

因股市止跌回升、OPEC供應受控，加上預期美國第四季及明年產油將繼續下滑影響，紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月24日收盤上漲1％，成為每桶40.31美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.4％，每桶為41.94美元。

美國能源部數據顯示，因颶風侵襲令墨西哥灣區煉油廠產能下滑的影響， 截至9月18日當週，美國原油日均產量較前週減少20萬桶至1,070萬桶，較去年同期減少180萬桶，較3月中創新高的1,310萬桶則減少了240萬桶。另截至9月18日，美國商業原油庫存較前週減少160萬桶至4.944億桶，創今4月來新低。