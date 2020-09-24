全球第5！美泡麵達人按讚 台這泡麵爆紅

「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch）號稱吃過多達3000款即食麵，以The Ramen Rater部落格而聞名全球，近日他公布今年世界10大即食麵排行榜，勇奪第5名的台灣阿舍食品「究濃紅燒牛肉麵」，以波浪麵條和香濃牛肉湯頭等特點，連續3年居於前5名，業者表示：「即日起將於官網、實體門市和PChome等線上通路，限時限量上架販售。」

里納許每年精選世界各地不同品項的快煮麵做評比，「世界即食麵排行榜」會就湯頭、麵條口感、醬汁配料等，他逐項仔細的品嚐，並從中選出前10名，累計至今已品評近18年、多達3000款即食麵。

他對於「究濃紅燒牛肉麵」評論頗佳、給出全球第5的評鑑，並說明「波浪關廟麵體的吸附湯汁能力一流」、「濃郁的湯頭配上多汁的牛肉塊足以完美詮釋台灣地道的紅燒牛肉麵風味」。

業者表示，究濃紅燒牛肉麵以牛大骨和數10種蔬果熬製的湯頭，搭配紅燒翻炒的紐澳牛胸肉，自2018年上市至今已熱銷超過50萬盒，於去年多次拿下量販通路及微風超市販售湯麵類的銷售冠軍，今年因疫情影響熱銷到供不應求，而世界10大即食麵排行榜一出，詢問度爆表。

業者宣布，即日起將以限量上架提供，首批將於阿舍官網以及Pchome等線上通路販售，加碼於10月15日至18日微風信義週年慶期間，凡在4樓究濃老饕牛肉麵櫃位點番茄牛肉麵套餐即贈限量小菜1份，高麗菜牛肉湯餃限量10組買1送1。

（中時 黃采薇）