衝報復性消費！新光三越周年慶業績拼200億

中部百貨周年慶購物盛會開打，壓軸檔的新光三越台中店20周年慶10/1起連假登場，25天業績目標挑戰41億元、年增3.4%！新光三越台中店前三季業績上看129億元，年增3%，在周年慶業績加持下，今年20周年業績目標力拼200億元（含稅）的歷史新高，將成為台灣百貨史上第一家業績衝破200億元的百貨單店！

新光三越台中店於民國89年10月開幕，隔年民國90年業績達83億元；歷經20年的深耕、以及中台灣龐大的消費實力支撐，今年若是順利達成200億元的業績目標，代表20年來，新光三越台中店業績大幅成長了1.4倍！

新光三越台中店受惠於國人無法出國花錢，紛紛將錢花在消費購物上，帶動前三季精名品業績年增26%、家電年增15%、化妝品年增5%；尤其今年因為疫情影響，暑假期間無法出國渡假，消費者紛紛「偽出國」在新光三越台中店大買精名品，單是第三季（7-9月）精名品業績爆增六成！

新光三越台中店表示，20周年慶第一波推出化妝品單筆滿2000送200、全館單筆滿3,000送300、名品單區/大家電區/法雅客+[i]Store最高單筆滿萬送1000；今年新光三越周年慶還特別與超人氣的寶可夢聯名合作，消費滿2000以上即可將地墊等好禮帶回家，勢必將引爆寶可夢迷的收集狂潮！

今年周年慶新光三越推出2020年全台最強化妝品陣容，百萬暢銷特惠組重磅出擊，最低下殺3.3折起，有狂銷萬件NO.1神級精華液獨家限量組、討論度最高的神仙精華水話題搶購組、以及明星家族APP限定組線上瘋搶免排隊！

另外，隨著台中房市買氣超夯與宅經濟加成下，帶動家電用品持續成長15%以上，新光三越特別推薦最夯家電搶購攻略，如針對追求高畫質及大尺寸換機潮8K電視，以及智能家電如OSIM全球首發頂級聲控按摩椅「養身椅」等，周年慶期間享有大家電單筆滿萬送1000等禮券優惠。

此外，今年還有四大中部獨家話題新櫃首度加入週年慶戰局，包括亞太區運動名店JORDAN、紐約輕奢時尚Tory Burch、複合式美妝Beauty Stage，以及吉卜力週邊商品專賣店橡子共和國等全新進駐！

另外，新光三越擴大線上周年慶，要讓消費者24小時買不停！新光三越電商平台beauty STAGE今年擴大線上周年慶陣容，9/24搶先登場，全站滿2,000現抵200、家電滿萬現抵700！

而「美麗台」更首度走入線下，首家實體店－全台最潮美妝店9/25台中店登場。以「彩妝圖書館」為感發、以選物店的豐富性與廣納性為出發點，秉持「自己的妝顏自己書寫」的理念，創造一座屬於千禧世代的五官圖書館與彩妝社交場。

10/9起國慶連假期間，新光三越特別推出全台唯一日韓雙展接力登場！10/9-10/20日本商品展推出萬年老字號日本伴手禮、5大呷遍下班文化吧檯體驗，以及10/22~11/2韓國商品展，推出8大韓國街頭美食實演、韓系美妝生活選物、韓國MBC電視台美妝綜藝節目藝人帶逛等，日韓美食全面匯集，讓消費者不用出國即可享受國際美食物產買透透！

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