小七攜麥當勞 推限時「外送店取」

超商龍頭7-ELEVEN繼與王品、晶華酒店合作後，22日再宣佈首度攜手速食龍頭麥當勞，將於9月23日起至10月20日推出期間限定「外送店取」服務，消費者只要透過麥當勞歡樂送網路訂餐，即可到7-ELEVEN雙北地區四家指定門市（宏泰、松高、新翠華、莊勝門市）取餐，還加送7-ELEVEN 「39元現金折價券」乙張。

不僅如此，雙方還獨家合作推出限期3天「LINE酷券限定炸雞腿套餐」快閃活動，消費者只要在「LINE酷券」購買限定麥當勞「韓風炸雞腿大薯餐」、「原味麥脆雞腿大薯餐」或「辣味麥脆雞腿大薯餐」，到麥當勞餐廳領取餐點後，即可至全台超過5,800間7-ELEVEN免費兌換一瓶「海尼根0.0零酒精」，限量3萬份。小七預期，兩大活動將帶動合作門市單店來客成長一成以上。

7-ELEVEN指出，此次與麥當勞攜手合作，期望掌握雙方通路及商品優勢，將線上消費者導入線下實體門市，其中，「外送店取」服務瞄準消費者在接受外送服務時，注重隱私需求及講求簡單便利。

消費者在門市等候餐點時還可挑選商品，從飲料到零食甚至鮮食，一站購足所需；「LINE酷券限定炸雞腿套餐」則是看準雙方品牌「換粉」效益，結合雙方通路商品優勢及結構互補，達成「數位換粉」目的。

針對外送店取操作方式，7-ELEVEN表示，消費者只要透過麥當勞歡樂送網路訂餐，使用地標訂餐功能，輸入7-11，選擇7-ELEVEN雙北四家指定門市為取餐點，即可獲贈7-ELEVEN 「39元現金折價券」乙張。

限量250份贈完為止，於ibon機台輸入代碼後，即可列印小白單至櫃台折抵消費金額，在7-ELEVEN輕鬆取餐，一次購足需要的商品。

（工商時報貼心提醒您：飲酒過量，有礙健康）