新加坡發消費券拚觀光 放寬旅遊景點限制

新加坡為刺激疲弱不振的觀光業，除發放旅遊消費券振興旅遊，也從明天起放寬旅遊景點人數限制，為觀光業挹注更多活水源頭。

旅遊局宣布，凡獲准重新開放的景點，不僅可申請把客容量從25%提高到50%，戶外演出的觀眾席位也能申請從目前的50個增加到250個。

新加坡8月間宣布總值新幣3億2000萬元（約新台幣68.64億元）的「重新探索新加坡」（SingapoRediscovers）消費券計畫。這項計畫將於今年12月到明年6月底推行。

凡18歲以上公民今年底會獲得新幣100元（約新台幣2145元）的旅遊消費券，可以購買旅遊景點門票、導覽與支付飯店住宿。

「重新探索新加坡」是擴大觀光內需市場計畫，由旅遊局、企業發展局和聖淘沙發展局與旅遊業者合作，鼓勵國民在全島旅遊消費。

新加坡旅遊業多半對政府措施表示肯定，認為放寬旅遊景點人數限制，絕對有利於赴景點旅遊的民眾到周邊商家消費。

不過，對於政府發放新幣100元消費券，一名不願具名的旅遊業者指出，這個消費券的金額不高，如果僅能用於支付遊景點門票、導覽與飯店住宿費用，對整體旅遊業僅有小幅助益。

包括濱海灣花園花穹、裕廊飛禽公園、動物園、河川生態園、BOUNCE、新加坡杜莎夫人蠟像館、Zero Latency、濱海灣金沙的藝術科學博物館及空中花園、環球影城、S.E.A海洋館以及兩大賭場等景點已於7月復工營業。

新加坡迄今已有214間飯店、40個景點與438個導覽行程獲旅遊局批准恢復營業。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創全球經濟，新加坡如今邁入阻斷措施（Circuit Breaker）鬆綁第2階段過渡期，多數商家復工。