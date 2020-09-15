北市94萬機車族 機車月票僅賣出1200張

北市8月25日起開賣機車停車月票，每車每月400元，統計到14日約售出1200張，停管處指出，雖然占比不高，但主要是便民，也可讓民眾思考要不要改搭大眾運輸。

台北市停車管理工程處表示，已將北市16處商圈機車停車格納入收費，並配套推出全市路邊機車停車月票每車每月售價400元，用智慧支付線上購買可再折價100元。

此外，每日不論停車次數，最多只會收到1張停車繳費單，一天要跑很多地方的民眾可減少停車費用負擔。

停管處營運科長羅至浩表示，機車月票銷售狀況，統計至昨天約售出1200張，以北市約94萬機車族來說占比不大，但可能有些民眾不會每天騎車，或是還在觀望中。

羅至浩表示，因為收費格位變多，民眾騎車的成本會提高，推出月票主要是讓成本上升有個限度且便民，也可讓民眾思考是否改搭大眾運輸。

停管處自108年起推動北市4階段機車全市收費政策，減少機車久占位及推動環保，第一階段的商圈部分已完成，第二階段的捷運站周邊收費進行中。7日已將捷運板南線龍山寺至昆陽各站周邊、約6500格機車停車格納入收費。

停管處指出，預計今年年底前，將市中心區的捷運淡水線納入收費，未來捷運站周邊收費完成後，將繼續檢討第三階段主要幹道及第四階段其他次要路段收費。

停管處表示，會持續觀察政策成效，有議員提議結合悠遊付及轉乘優惠，屆時也會考慮。