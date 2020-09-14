美豬將來台 他揭關鍵去處！主婦崩潰

政府明年將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，包括衛福部、農委會、經濟部等單位，正不斷就相關政策進行宣傳。財經名嘴阮慕驊點出一驚人關鍵，「看不到豬肉原型的食品，就是未來進口豬肉的去處」，他認為，加工食品如水餃、餛飩、肉包等，都會成為不知情的台灣民眾吃進萊劑的來源。

根據農委會統計，台灣人愛吃豬，每人每年可吃掉36公斤豬肉，居所有肉類消費第一位，遠比居次的牛肉高出6.2倍。在台灣，愛吃牛的人雖然多，但也有不少人因信仰、健康、情感等因素，選擇不吃牛肉，豬肉成了普遍能接受的選項。

阮慕驊引用經濟部數據，台灣2017年豬肉供給量96萬噸，其中自產84萬噸，剩下12萬噸（不含瘦肉精）來自進口，「賠錢生意沒人做，會有這麼大的進口量，可見業者一定有利可圖。」

他指出，台灣養豬成本高出美國、加拿大1.7倍，成本高自然售價不能太差，台灣雖然有關稅保護豬農，但關稅僅12.5%至15%，發揮不了什麼作用。

阮慕驊認為，美豬將挾價格優勢大舉來台，尤其老外不吃的內臟類，恐怕低價傾銷，衝擊台灣市場。他轉述業者分析，進口豬肉用量最多的，就是加工食品，未來在低價搶市後，包括水餃、餛飩、肉包等，這些看不到豬肉原型的食品，就會有含萊劑美豬的風險。

（中時新聞網 王嘉慶）