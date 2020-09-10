加油再等等！ 汽柴油下週估降0.4元及0.2元

車主加油再等等，根據中油浮動油價公式計算，預估汽、柴油14日起每公升分別調降新台幣0.4元與0.2元，95無鉛汽油每公升降至23.6元，結束油價連3凍，也是汽油價格自7月20日來首次調降。

全球新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情又起，市場擔憂需求前景，再加上產油大國沙烏地阿拉伯調降10月銷往亞洲合約原油定價，使國際油價下跌。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油每公升價格各調降0.4元及0.2元，不僅結束國內油價連3凍，也是汽油價格自7月20日來首次調降。

如依預估，92無鉛汽油零售價每公升為22.1元、95無鉛汽油每公升23.6元、98無鉛汽油每公升25.6元、超級柴油每公升19.6元，實際價格依中油13日公布為準。

根據中油官網，累算至9月9日的7D3B（70%杜拜30%北海布倫特）週均價為每桶40.24美元，較上週44.05美元下跌3.81美元。新台幣兌美元匯率29.520元，較上週29.528元升值0.8分。

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